Selçuklu'nun kadim başkenti: Konya

Başkent olmasından dolayı Selçukluların Konya'ya cami, han, hamam, türbe ve medrese gibi birçok eser bıraktığını dile getiren Yarar, Alaaddin ve Eşrefoğlu Cami ile Sırçalı, İnce Minare ve Karatay medreselerinin bu eserlerin başında geldiğini belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'nın Anadolu Selçuklu medeniyetinin başkenti olduğunu söyledi.

Selçuklu dönemine ait bu eserler çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Kent merkezindeki Selçuklu sultanlarının mezarının yer aldığı tarihi Alaaddin Camisi başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde toplam 72 tarihi cami, han, hamam, medrese, külliye ve türbe, geçmişi aydınlatıyor.

Yarar, Konya'da Anadolu Selçuklu medeniyetine ait bugüne kadar ayakta kalmayı başaran cami, külliye, han, hamam ve medrese gibi 72 tarihi yapı bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın ismini taşıyan ve diğer adı Sultanlar Camisi anlamına gelen Alaaddin Camisi de bu dönemin en eski ve en önemli eserlerindendir. Yapımına, Selçuklu Sultanı 1. Rükneddin Mesud tarafından başlanmış ve Alaaddin Keykubat tarafından 1221'de tamamlanmıştır. Ayrıca minberinin abanoz ağacından yapıldığı caminin iç avlusunda Selçuklu sultanları; 1. Mesut, 2. Kılıçaslan, 2. Nükrettin Süleyman, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev, Alaaddin Keykubat, 2. Gıyasettin Keyhüsrev, 2. Kılıçaslan ile 3. Gıyasettin Keyhüsrev'in mezarları yer alıyor. Ancak şu anda restorasyonu devam ediyor. Bittiğinde tekrar ziyaretçi yoğunluğu yaşayacaktır."

- Yığma tepenin üzerine yapılmış

Yarar, yığma bir tepenin üzerine yapılan Alaaddin Camisi'nin çevresinde de yine Selçuklular'a ait çok sayıda tarihi yapı bulunduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: