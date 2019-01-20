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Selçuk'ta deve güreşi heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 19:49 | Son Güncelleme

İZMİR'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 37.

Selçuk'ta deve güreşi heyecanı

SELÇUK(İzmir), (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 37. Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali Pamucak Güreş Arenası'nda renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 124 devenin katıldığı güreşlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Selçuk Belediyesi'nin desteğiyle Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği tarafından düzenlenen deve güreşleri festivalinde Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden gelen develer Pamucak'ta güreşti. Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı kabul edilen Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali bir kez daha güreş severleri bir araya getirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin çeşitli yerlerinden gelen güreş severler, festivalin coşkusunu akşam saatlerine kadar yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cazgır Halil Coşkun eşliğinde edilen dua ile festival başladı. Festivale Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya ve Türkiye'nin birçok ilinden gelen güreş severler ve vatandaşlar katıldı.
Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, deve güreşlerinde binlerce güreş severi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün çok güzel bir havada, çok güzel bir ortamda 37. Selçuk Efes Deve Güreşleri'ni gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 100'ün üzerinde deve burada güreşe katılacak. Gerçekten Selçuk'a yakışan bir deve güreşi festivali daha burada gerçekleşecek. Burada güreşen develer Türkiye'nin en prestijli develeri kabul edilmektedir. Devecilik kültürü ve deve güreşleri için Selçuk ayrı bir anlam ifade etmektedir. Bu anlamı daha güçlü kılabilmek için Uluslararası Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu düzenledik. Dün ayrıca 8. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması da yapıldı. Bugün de deve güreşleri festivalini gerçekleştiriyoruz. Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali bu yönüyle de ayrı bir yere sahip. Bu sempozyuma katılan akademisyenler de aramızda bulunuyor. Ben tüm deve sahiplerine güreşlerimize katıldıkları için teşekkür ediyor ve tüm güreş severlere iyi bir güreş geçirmelerini diliyorum" dedi.
Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ise, "Deve güreşleri bir tek ülkemizde yapılan, Dünya Somut Olmayan Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi hak eden bir geleneğimizdir. Bu güreşlerin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi ve deve sahiplerini tebrik ederim" dedi.
Konuşmaların ardından güreş heyecanı başladı. Güreşen develerin mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu. Gün boyu coşkuyla süren festivalde güreş severler piknik yaparak, davul zurna eşliğinde keyifli vakit geçirdi. 37. Selçuk Efes Deve Güreşleri akşam saatlerinde son buldu.

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Selçuk'ta deve güreşi heyecanıSelçuk'ta deve güreşi heyecanıSelçuk'ta deve güreşi heyecanıSelçuk'ta deve güreşi heyecanı

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