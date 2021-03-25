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Selçuk’ta, jandarmadan tarihi eser operasyonu

25.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selçuk ilçesinde tarihi eser ticareti yapıldığı bilgisi üzerine jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheli iki otomobil içerisinde eski dönemlere ait 8 adet heykelcik, kandil ve 2 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi Pamucak mevkiinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı.

Selçuk’ta, jandarmadan tarihi eser operasyonu

Selçuk ilçesinde tarihi eser ticareti yapıldığı bilgisi üzerine jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheli iki otomobil içerisinde eski dönemlere ait 8 adet heykelcik, kandil ve 2 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi Pamucak mevkiinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı. İlçe Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; KOM Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheli iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada, eski dönemlere ait 8 adet heykelcik figürü, 4 adet heykelcik başı, 2 adet kandil, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve 33 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Olayda C.Ç., S.B., H.D., K.Ç., İ.K., M.B. ve Ş.B. isimli 7 şüpheli yakalandı. C.Ç. ve S.B. gözaltına alınırken, diğer şüpheliler ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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