HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Selçuk’ta polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Selçuk’ta polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

06.12.2020 11:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Selçuk’ta uyuşturucu sattıkları duyumu alınan Ş.G.

İzmir Selçuk’ta uyuşturucu sattıkları duyumu alınan Ş.G. ve G.A. isimli şahıslar ilçede başka bir şahsa uyuşturucu satarken yakalandı.
Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda; Selçuk’ta uyuşturucu sattıkları duyumu alınan Ş.G. ve G.A. isimli şahıslar ilçede başka bir şahsa uyuşturucu satarken yakalandı. Şahısların üstlerinde ve ikametlerine yapılan aramalarda çok sayıda satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu madde ve kuru sıkı tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Konu ile ilgili şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyrılık iddialarına ateşli yanıtAyrılık iddialarına ateşli yanıt
İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Şüpheli yakınlarıyla polis arasında arbede: 2 polis yaralı

Şüpheli yakınlarıyla polis arasında arbede: 2 polis yaralı

KADES'ten yaptığı ihbar sayesinde kurtuldu

KADES'ten yaptığı ihbar sayesinde kurtuldu

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

Korkutan keşif! Yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Korkutan keşif! Yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Akşener seçim beklediği tarihi açıkladı

Akşener seçim beklediği tarihi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Diğer Haberler

MSB duyurdu! 28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi

28 operasyonda 58 terörist öldürüldü

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu! İmamoğlu'ndan açıklama geldi

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

İlçeye gelenler karantinaya alındı, vaka sayısı sıfırlandı

Uyguladıkları yöntemle ilçede vaka sayıları sıfırlandı

Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak

Yerli aşıda sevindiren gelişme! 15 Aralık'ta başlayacak

Sokağa çıkma yasağında dikkat çeken görüntü!

Sokağa çıkma yasağında dikkat çeken görüntü!

İstanbul Sefaköy'de TOMA devrildi

Sefaköy'de TOMA devrildi!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.