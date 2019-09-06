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'Selçuk'ta sondaj kuyularının açılmasını doğru bulmuyoruz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 13:57 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Selçuk ilçesinde sondaj yöntemi ile jeotermal kaynak aramak amacıyla hazırlanan proje için İzmir Valiliği'nce Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

'Selçuk'ta sondaj kuyularının açılmasını doğru bulmuyoruz'

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Selçuk ilçesinde sondaj yöntemi ile jeotermal kaynak aramak amacıyla hazırlanan proje için İzmir Valiliği'nce Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, proje sahasının denize çok yakın olduğunu, bu bölgede sondaj kuyularının açılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.
Selçuk'un Zeytinköy Mahallesi Arvalya Mevkii'nde, bir firma tarafından jeotermal kaynak aramak için sondaj çalışmaları yapılması planlanıyor. İzmir Valiliği, proje için ÇED sürecini başlattı. Proje kapsamında yüzeyden yeraltına doğru sondaj makinesi ile başlangıçta 25-30 santimetre çapında delikler açılacak. Firmanın hazırladığı proje dosyasındaki bilgilere göre, sondajlarda 300- 350 metre arası çelik boru ile borulama yapılacak. Projeye onay çıkması halinde, yapılacak çalışmalar sonucu çıkacak olan sondaj çamuru, devir daim suyu hazırlanan çamur havuzunda depolanacak. Firma, sondajlar sırasında kuyu ile boru arası boşluğu çimentolayarak yüzey sularında kirliliğin önleneceğini belirtti. Proje kapsamında yapılacak sondaj çalışmalarının bir yılda tamamlanması hedefleniyor. Hazırlanan proje dosyasında, sondaj çalışmalarının yapılacağı bölgenin orman alanı içerisinde kaldığı, söz konusu alan için orman idaresinden gerekli izinlerin alınacağı da vurgulandı.
'ÇEVREYE ZARAR VERECEK'
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, proje sahasının tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı, turizm potansiyelinin yüksek olduğu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) içerinden kaldığını söyledi. Projeye henüz onay çıkmadığını, ancak onay çıkması halinde turizmin olumsuz yönde etkileneceğini savundu. Sengel, "Proje sahası denize çok yakın. Selçuk'un denize kıyısı olan yerinde sondaj çalışması yapılmak isteniyor. Doğru bulmuyoruz. Çalışmalar sırasında doğal su kaynakları olumsuz şekilde etkilenecek. Kullanılacak tehlikeli kimyasallar çevreye zarar verir" dedi. Başkan Sengel, projeye onay çıkması halinde hukuki olarak da mücadele edeceklerini kaydetti.

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