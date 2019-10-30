HABER

Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Başkan Sengel'e saldırı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 13:35 | Son Güncelleme

BELEDİYE ÇALIŞANLARINDAN KINAMA İzmir'in Selçuk ilçesinin turistik Şirince Mahallesi'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel ve beraberindekilere yapılan saldırı, belediye personeli tarafından yapılan basın açıklamasıyla kınandı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINDAN KINAMA
İzmir'in Selçuk ilçesinin turistik Şirince Mahallesi'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel ve beraberindekilere yapılan saldırı, belediye personeli tarafından yapılan basın açıklamasıyla kınandı. Belediye binası önünde toplanan çalışanlar adına basın açıklamasını Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin yaptı. Keskin, "Binlerce yıldır kadının önemli olduğu Selçuk'ta, her şeyden önce bir kadına, bir anneye yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımız bu büyük günde, bir kadına, üstelik halkımızın büyük desteğiyle seçilmiş bir belediye başkanına ve kadın çalışanlarına yönelik gerçekleşen bu saldırı kabul edilemez. Temel değerlerinden biri kadına saygı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin güzide bir şehri olan İzmir'de yaşanması ise hepimiz için ayrıca bir üzüntüye neden olmuştur" diye konuştu.
Saldırının, kadına şiddetin ne kadar vahim boyutlara geldiğini gösterdiğini belirten Keskin, "Bundan sonraki süreçte de hangi meslek grubundan hangi sosyal statüden olursa olsun, kadına yönelik şiddetin her zaman karşısında olduğumuzu bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Ben bir kadın belediye başkan yardımcısı olarak Efes Selçuk'un ilk kadın belediye başkanına yapılan çirkin saldırıyı tüm belediye personeli adına kınıyorum. Tüm belediye çalışanlarımız adına böylesine çirkin bir olayın tekrarlanmamasını diliyoruz" dedi.
Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Şerafettin Budak'ın da katıldığı açıklamada belediye çalışanları, 'Kınıyoruz' yazılı pankartı açıp, 'Kadına kalkan eller kırılsın' sloganları attı. Açıklama, alkışlı protestoda bulunulmasının ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken... Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken...
Sultangazi'de pazarcıların "kapalı pazar" eylemiSultangazi'de pazarcıların "kapalı pazar" eylemi
7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali başlıyor7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali başlıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye'de kadın arkadaşını boğarak öldürdü, İstanbul'da teslim oldu

Fethiye'de kadın arkadaşını boğarak öldürdü, İstanbul'da teslim oldu

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat trafik kazası geçirdi

CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Artvin'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Bir yolcu otobüsü daha alev alev yandı

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.