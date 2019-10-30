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Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Başkan Sengel'e saldırı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 21:06 | Son Güncelleme

SALDIRIYA UĞRAYAN BAŞKAN KONUŞTU İzmir'in Selçuk ilçesinin turistik Şirince Mahallesi'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, beraberindekilerle saldırıya uğrayan Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, DHA muhabirine, olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

SALDIRIYA UĞRAYAN BAŞKAN KONUŞTU

İzmir'in Selçuk ilçesinin turistik Şirince Mahallesi'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, beraberindekilerle saldırıya uğrayan Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, DHA muhabirine, olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Kendisine küfür ve hakaret edildiğini, fiziksel olarak da şiddet gördüğünü kaydeden Sengel, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladık. Belediye başkanı olarak tüm köylerimizi ziyaret ettim. Belevi, Zeykinköy'ün ardından saat 22.00 sıralarında Şirince'ye gittik. Çok keyifliydi. Halkın tevazusuyla karşılaştık. Davul zurna eşliğinde İzmir Marşı söylendi. Böyle bir tevazu içinde, şenlik içinde bayrağımızı aldık, marşımızı söylerken, ne yazık ki o kötü olayı yaşadık. Tahminlerden daha enteresan boyutlara ulaşan kavganın tarafı yapılmaya çalışıldık. Siyaset, sakin yapılması gereken bir şey. Biz bunu hedeflediğimiz için sakinliğimizi, sükunetimizi koruduk; ama bazen dilden çıkanları kulaklar pek duymuyor. Galiba yavaş yavaş onları da duyurmaya çaba sarf edeceğiz" dedi.

'YILLARDIR KADIN HAKLARINI SAVUNUYORUM'

Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu vurgulayan Başkan Sengel, "Burada her türlü şiddet var, hakaret içeren cümleler var, cismen saldırı var ve psikolojik şiddet var. Fiziksel saldırı, küfre varan söylemler var. Yıllardır kadın haklarını savunan avukat olarak aynı zamanda kadın haklarını savunan derneğin başkanı ve kurucu başkanı olarak yaşadıklarım hiç tahmin etmeyeceğim boyutlara vardı. Şunu söylemek istiyorum. Bu da ders olsun Türkiye'ye ve birçok kadına. Şiddet mağduru olan herkese ders olsun. Gerçekten hakkınızı sonuna kadar savunmalısınız ve hiçbir şey sizi önünüze koyduğunuz hedeflerden alıkoymamalı. Kesinlikle benim öyle olacak. İnsanı öldürmeyen şey güçlendirir. Bundan sonra çalışmalarımıza son hızıyla devam edeceğiz. Bundan sonra çok daha başarılı olmamız gerektiğini biliyoruz. Bir kadın siyasetçi olarak, Efes Selçuk'un ilk kadın belediye başkanı olarak bu kente kadın eli değdiğinde neler oluyor, gördük" diye konuştu.

ÜLGÜR'DEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Başkan Sengel, Belediye eski Başkanı Vefa Ülgür'den şikayetçi olduğunu, her noktada hukuki mücadelesini vereceğini belirterek, "Şikayetçi oldum. Böyle bir olayla karşı karşıya kalan bir hukukçu olarak başka kadınlara, insanlara, şiddet mağdurlarına 'Hakkınızı arayın' derken, benim böyle bir durumda hakkımı aramamam ve ifade etmemem kabul edilemez. Her noktada hakkımızı arayacağız. Hukuki mücadeleye de başladık zaten" dedi.

'KADINLAR ETRAFIMDA ETTEN DUVAR ÖRDÜ'

Vefa Ülgür'ün saldırısına anlam veremediğini, gerekçesini de merak etmediğini kaydeden Sengel, "Herkes kendine yakışanı yapıyor. Neden kaynaklandığını bilemem. Ne olursa olsun, hiçbir şey şiddete varabilecek, o söylemleri ifade edebilecek sonuca varmıyor. Hiçbir gerekçe sözlü ve fiziksel saldırının nedeni olamaz" diye konuştu.

Saldırının sadece kendisine değil meclis üyelerine, ilçe yönetim kurulu üyelerine de yöneldiğini vurgulayarak, özellikle kadınların kendisinin etrafında etten duvar ördüğünü dile getiren Sengel, şunları kaydetti:

"Saldırı eski başkan ve yakın çevresinden geldi. Şirince'de yaşayan ve koruma çemberi yapan o kadınlara, halka sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Siyasetçinin en büyük silahı, halkın arkasında olmasıymış. Bu şekilde fark etmeme üzüldüm ama 'geçmiş olsun' mesajları, her partiden gelenler, tüm milletvekillerinden, 'Alperen' ve 'Ülkü' ocaklarına kadar halkın arkanızda duruyor olması büyük güç. Bu cismimiz küçük olabilir ama yüreğimiz çok büyük."

Kendisine gönderilen çiçeklerden birinin üzerinde yazan 'Meleklerin kanatlarını kıramazlar' notuna çok duygulandığını dile getiren Başkan Sengel, "Efes- Selçuk kadın kenti. Artemis, Meryem Ana, Kibele, Amazonlara kadar uzanıyor. Kadın belediye başkanını bağrına basmış bir halk var burada. Bu kadın belediye başkanı, halk için yorulmaz, yılmaz" dedi.

Elif DEMİRCİ/İZMİR, (DHA)

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