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Selçuk'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:07 | Son Güncelleme

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Barutçu Gölü'nde meydana gelen toplu balık ölümlerinin nedeninin araştırılması için gölden ve balıklardan numune alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesindeki Barutçu Gölü'nde meydana gelen toplu balık ölümlerinin araştırılması için gölden ve balıklardan numune alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan, göl ve çevresinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de 21 noktadan numune aldıklarını ve Selçuk ilçesindeki 4 göletten de düzenli olarak numuneler alındığını ifade etti.

Bakan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarım burada öncelikli olarak yüzeyden su örneği ve akabinde de balık örnekleri aldı. Bu balık ölümleriyle ilgili tespit yapabilmemiz için numunelerin laboratuvarlarda incelenmesi gerekiyor. Çanakkale İl Kontrol Laboratuvarında su numunesine bakılacak. Balık numunesine de Veteriner Araştırma Enstitümüzce bakılacak ve nihayetinde buradan çıkan sonuçla birlikte bizler de sonucu göreceğiz. Gelen sonuçlara göre tedbirleri alma noktasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüyle beraber gerekli çalışmaları yapacağız. Bakanlığımızın ve bakanımızın önceliği insan sağlığıdır."

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Anahtar Kelimeler:
izmir musa bakan Selçuk

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