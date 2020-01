Selda Alkor: Oyuncu her şeyi oynar

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de gerçekleştirilen ‘2 Yaka Yarım Aşk’ isimli kısa film gösterimine katılan sinema sanatçısı Selda Alkor, "Bunca yıldır hep iyi kadını oynadım, 'Bir de kötüyü oynayayım bakalım nasıl olacakmış' dedim, olabiliyormuş. Bence oyuncu her şeyi oynar" dedi.

Üçüncü kuşak bir mübadil torunu olan Nurdan Tümbek Tekeoğlu’nun senaryosunu yazıp yönettiği 'İki Yaka Yarım Aşk' filminin gösterimi ve söyleşisi Edirne’de Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 1924 mübadelesinde anneannesi ve teyzesiyle Selanik'ten İzmir Karaburun'a gelen bir gencin kırık bir aşk hikayesi anlatıldığı Filmin Edirne’deki gösterimine başrol oyuncularından, Türk sinemasının önemli ismi Selda Alkor ve yönetmen Tekeoğlu da katıldı. Alkor, film gösterimi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Edirne Genç İşadamları Derneği ve Küresel Göç Kültür ve Sanat Eğitim Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik öncesi konuşan Alkor, Edirne’de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Alkor, "Bu bir mübadele filmi. Edirne'miz de bu konuda son derece enteresan bir yer. Ben de buradaki mübadiller ve Genç İş Adamları’nın desteğiyle burada bulunuyorum. Çok mutluyum çünkü Edirne’ye son geldiğimde çok ufaktım. Tekrardan buraları görmek, Selimiye’yi görmek çok hoş oluyor. Bir tarih dokusu içindeyim" dedi.

Son oynadığı Eşkıya Dünya’ya Hükümdar Olmaz dizisiyle, kötü karakter oynayabildiğini de keşfettiğini söyleyen Alkor, "O diziyle 13 bölümdü anlaşmam. Bu biraz da kendimi denemem adına yapılmış bir işti. Bunca yıldır hep iyi kadını oynadım, 'Bir de kötüyü oynayayım bakalım nasıl olacakmış' dedim, olabiliyormuş. Bir oyuncu, iyi kadın, kötü kadın, iyi anne, kötü anne ayrımında olmamalı. Bence oyuncu her şeyi oynar" diye konuştu.

Alkor, "Yeni proje her dakika olabilir çünkü hep temas halindeler. Menajerim bu işle ilgilendiği için hep temas halinde olduklarını biliyorum. Fakat şu anda netleşmiş hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

