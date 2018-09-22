Selda Bağcan babasının mezarını yaptırdı

Gülay KUYUCU / VAN,(DHA)- VAN'a yaklaşık iki hafta önce konser için gelen Selda Bağcan, ziyaret ettiği ve kötü durumda olduğunu gördüğü babası Selim Bağcan'ın mezarını yeniden yaptırdı.

Doğunun ilk ve tek gençlik festivali olan 'GezginFest Van' da 9 Eylül'de sahneye çıkan sanatçı Selda Bağcan, konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Selda Bağcan 1 yaşında Van'a geldiklerini ve 9 yaşına kadar Van'da yaşadıklarını söyledi. Van'da Veteriner Hekim olan babasını tifodan hastalağından 10 gün içinde kaybettiğini de belirten Bağcan, babasının vefatının ardından Ankara'ya döndüklerini söyledi.

Konserin ardından babasının mezarını ziyaret eden Bağcan, mezarın kötü durumda olduğunu gördü. Mezarın babasının arkadaşları tarafından yaptırıldığını belirten Bağcan, babasının mezarının yapılması için de talimat verdi. Birkaç gün içinde Selim Bağcan'ın mezarı yapıldı. Bağcan, babasının mezarının yeni halini de sosyal medya hesabından paylaştı.

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