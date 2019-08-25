HABER

Selda Bağcan Vadi Açıkhava'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 10:02 | Son Güncelleme

Selda Bağcan Vadi Açıkhava'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Selda Bağcan, Vadi Açıkhava Konserleri kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.

Atlantis Yapım ve SM Production organizasyonuyla Vadi Açıkhava'da düzenlenen konsere sanatçının sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Bağcan, konserde aralarında "Minnet Eylemem", "Gesi Bağları", "Ah Yalan Dünya", "Çemberimde Gül Oya" ve "Tatlı Dillim"in de bulunduğu sevilen birçok eserini seslendirdi.

İki bölümden oluşan konserde Bağcan ayrıca, Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Neşet Ertaş'ın kaleme aldığı "Ah Yalan Dünya" ve bestesini Ahmet Kaya'nın yaptığı "Öyle bir yerdeyim ki" parçalarını da seyircilerle söyledi.

Bağcan, konserin ikinci bölümünde ailesinin yetenekli müzisyenlerinden yeğenleri Serenad, Sonat ve Seda Bağcan'ı da sahneye davet ederek birlikte bazı parçaları seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde çok heyecanlı olduğunu dile getiren Selda Bağcan, konsere katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti
Menemen'de "Sevgi Yolu" ve Uğur Mumcu heykeli açıldıMenemen'de "Sevgi Yolu" ve Uğur Mumcu heykeli açıldı
(Özel) Balat’ta halk mezatına yoğun ilgi(Özel) Balat’ta halk mezatına yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Selda Bağcan Vadi Açıkhava

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-3 Harekatı'nda son dakika gelişmesi: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan'dan vatandaşlara çağrı: İş birliğiniz çok önemli

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Gözyaşlarıyla sokaklara döküldüler!

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildi

Kütahya'da korkunç olay! Kestiği ağaç sonu oldu

Kestiği ağaç sonu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.