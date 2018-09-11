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Selda Bağcan, Van'da babasının mezarını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 11:38 | Son Güncelleme

VAN'a konser için gelen Selda Bağcan, babası Selim Bağcan'ın mezarını ziyaret etti.  Doğunun ilk ve tek gençlik festivali olan 'GezginFest Van' da sahneye çıkan sanatçı Selda Bağcan, konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Selda Bağcan, Van'da babasının mezarını ziyaret etti

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN'a konser için gelen Selda Bağcan, babası Selim Bağcan'ın mezarını ziyaret etti.
Doğunun ilk ve tek gençlik festivali olan 'GezginFest Van' da sahneye çıkan sanatçı Selda Bağcan, konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Çocukluğu Van'da geçen Selda Bağcan 1957 yılında vefat eden babası Selim Bağcan'ın mezarını ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Bağcan, 1 yaşında Van'a geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Van'a geldiğimizde 1 yaşındaydım ve 9 yaşıma kadar Van'da kaldık. Babam veteriner hekimdi. Sık sık köylere giderdi. Bu sırada yakalandığı tifo hastalığından 10 gün içinde hayatını kaybetti. Biz hemen Ankara'ya döndük. Babam vefat ettikten sonra arkadaşları mezar yaptırmışlardı. Ama şu an mezarı kötü gördüm. Ama talimat verdim mezarı yaptırıyoruz. Van'ı çok seviyorum. İçimden Vanlıyım demek geliyor."

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