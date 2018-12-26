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Seldanur, son yolculuğuna uğurlandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 16:46 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Seldanur Tekdemir (14), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Seldanur, son yolculuğuna uğurlandı 

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Seldanur Tekdemir (14), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Çerkezköy Adliye Sarayı önünde dün akşam, yolun karşısına geçmek isteyen Seldanur Tekdemir'e, Sami As'ın kullandığı 59 M 7171 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Minibüsün altında kalan ve ağır yaralanan Tekdemir, gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekdemir, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Seldanur Tekdemir'in cenazesi bugün Çerkezköy'e getirildi. Mevlana Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından küçük kız, Bahçeli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Seldanur'un annesi Bedriye ile babası Mehmet Reşit Tekdemir, güçlükle ayakta durdu.

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Seldanur, son yolculuğuna uğurlandı

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