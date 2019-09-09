Selde hayatını kaybeden 3 kardeşin okulunda hüzün

Okulda düzenlenen törende konuşan Avni Akyol Okul Müdürü Tanju Uraslu, "Sel afetinde 2/B sınıfı öğrencilerimiz Sanem Kaplan ve Sinem Kaplan, ablaları 4. sınıf öğrencimiz Funda Kaplan ile anneleri Nilgün Kaplan’ı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Bu nedenle buruk sevinçle başladığımız yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Sanem Kaplan ile İlayda Sinem Kaplan’ın sınıf öğretmenleri Elif Beytekin de ilk ders öncesi öğrencilerine, arkadaşlarını sel felaketinde kaybettiklerini, bu nedenle hayatları boyunca sevgi ve saygıyı ön planda tutmalarını söyledi. Öğretmen Baytekin, öğrencilerini kaybetmenin kendisini çok üzdüğünü ifade ederek, "Çocuklarımız çok başarılı çok iyi çocuklardı. Biz öğretmenler öğrencilerimizi çocuklarımız gibi severiz. Onlarda benim için birer çocuğumdu. Gerçekten acım çok büyük, çok üzüldük. Artık onların seslerini duyamamak, iyi günler öğretmenim deyip sarılışlarını duyamamak, gözlerindeki ışıl ışıl parıltıyı görememek gerçekten beni çok üzecek. Ama bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz, diğer çocuklarımızla birlikte. Acımız çok büyük. Bu acıyı tarif edecek herhangi bir kelime yok" diye konuştu.

'ONLARI KAYBETMEK ÇOK ÜZÜCÜ'

Öğretmen Elif Baytekin ikizlerin, birinci sınıfta en çok kitap okuyan öğrenciler oldukları için ödül olarak yemeğe götürdüğünü anlatarak, "Çok başarılılardı. Hatta geçen sene sonunda en çok kitap okuyan öğrenciler oldukları için yemeğe götürmüştüm. Her konuda başarılılardı, çok azimlilerdi. Annelerinin desteğiyle çok azimlilerdi. Çok seviyorduk. Ben çok seviyordum, öğrencilerim çok seviyordu. Onlarla sürekli bir aradaydım. Onlar benim çocuklarımdı. Onları kaybetmek gerçekten çok üzücü" dedi.