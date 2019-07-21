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Selde hayatını kaybeden baba ile henüz bulunamayan oğlunun son fotoğrafları ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 23:55 | Son Güncelleme

Düzce’de meydana gelen selde Esmahanım köyünde evlerinden çıkamayarak sele kapılan Töngel ailesinden baba ile oğlunun ve annenin komşularıyla çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı.17 Temmuz’da Esmahanım köyündeki evlerinde sel felaketini yaşayan sel sularına kapılarak kaybolan Töngel ailesinin son fotoğrafları ortaya çıktı.

Selde hayatını kaybeden baba ile henüz bulunamayan oğlunun son fotoğrafları ortaya çıktı

Düzce’de meydana gelen selde Esmahanım köyünde evlerinden çıkamayarak sele kapılan Töngel ailesinden baba ile oğlunun ve annenin komşularıyla çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı.
17 Temmuz’da Esmahanım köyündeki evlerinde sel felaketini yaşayan sel sularına kapılarak kaybolan Töngel ailesinin son fotoğrafları ortaya çıktı. Köye fındık toplamaya giden Töngel ailesi akşam saatlerinden itibaren aşırı yağış sonrasında amcaoğulları olan Kaplan ailesinin evine gitti. Burada aşırı yağış sonrasında meydana gelen sel felaketinde evleri yıkılmış ve sel suları ile kayıplara karışmıştı. 19 Temmuz’da anne Fatma Töngel’in cenazesi Esmahanım-Uğurlu köyü arasında bulunmuş, dün Küpler köyünde defnedilmişti. Baba Cengiz Töngel’in cenazesi de bugün Uğurlu köyünde sel enkazının altında bulundu. Akçakoca Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan cenazesi daha sonra morgdan alınarak Düzce şehir merkezine getirildi.

Baba ile oğlunun da son fotoğrafları ortaya çıktı
Köy meydanında vatandaşlarla birlikte bir araya gelen Töngel ailesinden baba Cengiz Töngel ile halen kayıp olan ve arama çalışmaları devam eden oğlu Kağan Töngel fotoğraf çektiriyor. Son fotoğraf olarak kalan aile tablosundan Kaan Töngel’in arama çalışmaları Esmahanım-Uğurlu köyü arasında devam ediyor.

Selde hayatını kaybeden baba ile henüz bulunamayan oğlunun son fotoğrafları ortaya çıktı

Selde hayatını kaybeden baba ile henüz bulunamayan oğlunun son fotoğrafları ortaya çıktı

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