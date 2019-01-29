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Selde hayatını kaybeden Billur öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 05:10 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, araçlarının sele kapılması sonucu 2 aylık nişanlısıyla birlikte hayatını kaybeden öğretmen Billur Atik, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı.Bodrum’da gece saatlerinde yağan sağanak yağmur sonrası öğretmen Billur Atik (23) ile 2 ay önce nişanladığı 27 yaşındaki elektrik teknisyeni Çağlar Bençik’in içerisinde bulunduğu araç Mumcular Mahallesi Akarca mevkiinde sel sularına kapılmıştı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, araçlarının sele kapılması sonucu 2 aylık nişanlısıyla birlikte hayatını kaybeden öğretmen Billur Atik, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı.
Bodrum’da gece saatlerinde yağan sağanak yağmur sonrası öğretmen Billur Atik (23) ile 2 ay önce nişanladığı 27 yaşındaki elektrik teknisyeni Çağlar Bençik’in içerisinde bulunduğu araç Mumcular Mahallesi Akarca mevkiinde sel sularına kapılmıştı. Araçtan inen Billur öğretmen köprünün korkuluklarına takılarak hayatını kaybederken, nişanlısı Çağlar Bençik’in cansız bedenine ise yaklaşık 8 saatlik bir arama sonucunda 2,5 kilometre mesafedeki bir seranın içerisinde ulaşılmıştı.
Milas’ta görev yapan öğretmen Billur Atik’in cenazesi, Bodrum Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından baba ocağı olan Milas’a bağlı Hasalar Mahallesine getirildi. Burada son kez baba ocağına getirilen Billur öğretmen için helallik alınırken duygusal anlar yaşandı. Yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı törende, genç öğretmenin tabutuna 2 ay önce nişanında giydiği elbisesi örtüldü.
Uzun bir araç konvoyu eşliğinde mahalle mezarlığına getirilen Billur Atik’in cenazesinde, yoğun yağışa rahmet yüzlerce kişi saf tuttu. Atik’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Genç öğretmenin cenaze namazına AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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