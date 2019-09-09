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Selde hayatını kaybeden çocuklar mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde mezarları başında anıldı.

Selde hayatını kaybeden çocuklar mezarı başında anıldı

2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde mezarları başında anıldı. Öğretmenler, öğrencileri için dua etti.
Düzce’de Temmuz ayında yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Funda Kaplan (9) ile ikiz kardeşleri Sanem ve İlayda Sinem Kaplan’ı (7) yeni eğitim-öğretim yılının ilk gönünde öğretmenleri mezarı başında andı. Öğrencileri için dua eden Avni Akyol İlkokulu öğretmenleri mezarlara su döktüler çiçek bıraktılar, dua ettiler.
İkizlerin sınıf öğretmeni olan Elif Beytekin, selde hayatlarını kaybeden öğrencileri için çok üzgün olduklarını belirterek, “Onları canlı canlı görmek vardı tabi. Ama maalesef, hiç yoktan onların mezarlarını olsun en azından ziyaret edelim, dualarımızı edelim. Gerçekten çok üzgünüz. Onları anmaya ziyarete devam edeceğiz. Söyleyecek bir şey yok gerçekten. Her gün onlarla birlikteydik. 6-7 saatimiz onlarla birlikte geçiyordu. Onlar hep bizimle birliktelerdi. Hala daha bizimle birlikte olmaya devam edecekler. Yüreğimizde onlar her zaman” diye konuştu.
Konuşmanın ardından ise öğretmenler mezarlıktan ayrıldılar.

Selde hayatını kaybeden çocuklar mezarı başında anıldı

Selde hayatını kaybeden çocuklar mezarı başında anıldı

Selde hayatını kaybeden çocuklar mezarı başında anıldı

Selde hayatını kaybeden çocuklar mezarı başında anıldı

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