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Selde hayatını kaybeden çocukları öğretmenleri unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 16:33 | Son Güncelleme

Düzce Avni Akyol İlkokulu öğretmenleri, eğitim öğretim yılının ilk gününde, temmuz ayında meydana gelen selde yaşamını yitiren 3 öğrencinin mezarlarını ziyaret etti

Düzce'de 17-18 Temmuz tarihlerinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Kaplan ailesinin ilkokul öğrencisi 3 kızı, öğretmenleri tarafından kabirlerinde anıldı.

Avni Akyol İlkokulu Okul Müdürü Tanju Uraslu, ikizler Sanem ve İlayda Sinem Kaplan'ın sınıf öğretmeni Elif Beytekin ile diğer öğretmenler, ikizlerin ve kardeşleri Funda Kaplan'ın mezarlarını eğitim öğretim yılının ilk gününde ziyaret etti.

Kabirlere çiçek bırakan ve su döken öğretmenler, yaşamını yitiren öğrencileri için dua etti.

Beytekin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Okulun ilk gününde, sel felaketinde hayatını kaybeden öğrencilerini ziyaret ettiklerini anlatan Beytekin, "Onları kaybettik, en azından mezarlarını ziyaret etmek istedik. Dua ettik onlara, gerçekten çok üzgünüz. Onları anmaya ve kabirlerini ziyaret etmeye devam edeceğiz. Söyleyecek çok bir şey de yok." diye konuştu.

Kaplan kardeşlerin sınıf öğretmeni olduğunu belirten Beytekin, "Her günümüz birlikte geçiyordu. Onlar hep bizimle birlikte idi. Hep yüreğimizde olacaklar." dedi.

- Olay

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevkedilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, Cengiz (53), eşi Fatma (42) ve çocukları Kağan Töngel (3) ile Nilgün (39) ve kızları Funda (9), ikizler Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kayıpların cesetleri bulunmuştu.

Selde hayatını kaybeden çocukları öğretmenleri unutmadı

- Düzce Avni Akyol İlkokulu öğretmenleri, eğitim öğretim yılının ilk gününde, temmuz ayında meydana gelen selde yaşamını yitiren 3 öğrencinin mezarlarını ziyaret etti

Selde hayatını kaybeden çocukları öğretmenleri unutmadı

Selde hayatını kaybeden çocukları öğretmenleri unutmadı

Selde hayatını kaybeden çocukları öğretmenleri unutmadı

Selde hayatını kaybeden çocukları öğretmenleri unutmadı

Selde hayatını kaybeden çocukları öğretmenleri unutmadı

Selde hayatını kaybeden çocukları öğretmenleri unutmadı

Selde hayatını kaybeden çocukları öğretmenleri unutmadı

Selde hayatını kaybeden çocukları öğretmenleri unutmadı

Selde hayatını kaybeden çocukları öğretmenleri unutmadı

Selde hayatını kaybeden çocukları öğretmenleri unutmadı

Selde hayatını kaybeden çocukları öğretmenleri unutmadı

Selde hayatını kaybeden çocukları öğretmenleri unutmadı
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