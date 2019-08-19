HABER

Selde ıslanan ayakkabılar Yenikapı'da kurutuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 12:44 | Son Güncelleme

Eminönü'nde su altında kalan ayakkabılar kuruması için Yenikapı Meydanı'na dizildi

İSTANBUL (AA) - Eminönü'nde yaşanan su baskınından etkilenen ayakkabılar Yenikapı Meydanı'na dizilerek kurumaya bırakıldı.

Meydana sıraladığı bin civarında ayakkabının sular altında kaldığını söyleyen esnaf Zafer Yavuz, "Bir de bunların dükkanda hala kalanları var. Daha ne kadar vardır tahminimiz de yok. Kepenkleri kaldırdığımızda bunların tamamı suyun içine gömülü haldeydi. Su çekildikten sonra kurtarabildiklerimizi kurtardık buraya getirdik. Kuruması için bekliyoruz." diye konuştu.

Yavuz, başlangıçta Eminönü'ne serdikleri ayakkabıları çalınma riskine karşılık Yenikapı Meydanı'na taşıdıklarını ifade etti. Meydana serilen ayakkabıların kurumaya başlayarak işlerine yaradığını belirten Yavuz, "En azından ıslaklığını atması gerekiyordu ki biz zararın boyutunu görelim, öğrenelim. Allah'a çok şükür yüzde 99 oranında kurudu." dedi.

Su baskınlarının yaşandığı günü hatırlamak istemediklerini vurgulayan Yavuz, "15 dakikada 3,5 metre yüksekliğinde bir tünel tamamen kapandı. Bizim o gün arkadaşlarımızdan bazılarının kepenkleri bozuldu ve içeride kilitli kalıyorlardı az daha. Bizler 7-8 kişi kepengi tutarak durdurduk. Mallarımızı geçtik, arkadaşlarımıza bir şey olmadı. Zaten mal kimsenin umrunda değildi o esnada." değerlendirmesini yaptı.

Labirentten farksız! Gören büyüleniyorLabirentten farksız! Gören büyüleniyor
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'sahte peygamber' açıklamasıElazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'sahte peygamber' açıklaması
15 yıllık ağaç, 5 ay önceden portakal verdi15 yıllık ağaç, 5 ay önceden portakal verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sel

En Çok Okunan Haberler

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eminönü’nde sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı’da kurumaya bırakıldı

Havadan böyle görüntülendi! 'Zarar büyük'

Astsubayın cinnet getirip yaraladığı kayınvalidesi de hayatını kaybetti

Astsubay cinnet getirip ailesini katletmişti! Yeni gelişme

Kayyum olarak atanan valilerden ilk açıklamalar

Kayyum olarak atanan valilerden ilk açıklamalar

Bitlis Kalesi'nde Bizans ve Osmanlı sikkeleri bulundu

Bitlis Kalesi'nde Bizans ve Osmanlı sikkeleri bulundu

Tarihi değiştiren keşif! Dünyada bilinen ilk süt ürünleri imalatı Bursa'da gerçekleşmiş

Tarihi değiştiren keşif! İlk süt imalatı bakın nerede yapılmış

İstiklal Caddesi'nde motosikletli dehşeti!

İstiklal Caddesi'nde kalabalığın arasına dalıp, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.