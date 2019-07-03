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Selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 10:25 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da meydana gelen selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları 15.

Selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da meydana gelen selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları 15. gününde de sürüyor.
8 kişinin ölümü, 2 kişinin kaybolması ile sonuçlanan selin ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri arasında jandarmanın en seçkin askerlerinden oluşan Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığına (JÖAK) bağlı Jandarma Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK) timleri de bulunuyor. 25 kişilik personeliyle 3 ayrı tim halinde çalışmalarını sürdüren JAK’lar ile olayın ilk gününden bu yana bölgede çalışmalara aralıksız devam eden AFAD, AKUT, itfaiye, UMKE, İHH ve Kızılay ekipleri sel sularına kapılan Mahmut Köseoğlu ve Cengiz Cevahir’i aramaya devam ediyor. Arama çalışmaları 202 personel, 45 araç, 1 koordinasyon tırı, 1 lastikli bot, 46 iş makinesi ve bir kadavra köpeği ile yapılıyor.
Yaşanan selde Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, Helim Köse, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Çoşkuner hayatını kaybetmişti. Mahmut Köseoğlu ve Cengiz Cevahir’i arama çalışmaları ise sürüyor.

Selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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