Selde kaybolan 3 yaşındaki Kağan’ın cenazesi hastane morguna getirildi

Sel felaketinde kaybolan çocuklardan cenazesi en son bulunan 3 yaşındaki Kağan Töngel’in cansız bedeni Akçakoca Devlet Hastanesi morguna getirildi. Minik Kağan’ın yakınları cenazeyi görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Düzce’de 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 2 aileden 4’ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, Esmahanım köyü ile Uğurlu köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem Kaplan (7), Nilgün Kaplan (43), Funda Kaplan’ın (10) ve Sinem Kaplan’ın (7) cansız bedenleri bulunmuştu. Arama çalışmalarının 12’nci gününde de son kayıp olan 3 yaşındaki Kağan Töngel’in cansız bedenine ulaşıldı. Uğurlu köyü ile Kozluk köyü arasında dere yatağında bulunan Kağan Töngel’in cenazesi ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze aracından indirilen Kağan Töngel’in cenazesini gören yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.



