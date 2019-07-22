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Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 10:25 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve henüz ulaşılamayan 5 kişiyi arama çalışmaları beşinci gününde de devam ediyor.Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan ve sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde 250 kişilik ekiple başladı.

Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve henüz ulaşılamayan 5 kişiyi arama çalışmaları beşinci gününde de devam ediyor.
Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan ve sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde 250 kişilik ekiple başladı. AFAD, UMKE, AKUT, DAKE, İSAK ve JAK ekiplerinin karadan, havadan ve sudan yaptıkları aramalarda kaybolan vatandaşlardan Fatma Töngel (42) ve Cengiz Töngel’in (53) cesedi Uğurlu köyünden geçen Kıran deresi ile Melen Çayı arasında bulundu. Esmahanım köyünde kaybolan Kağan Töngel (3), Nilgün Kaplan (39) ile kızları Funda Kaplan (9), ikiz olan Sanem Kaplan ve İlayda Sinem Kaplan’ı (7) bulmak için sürdürülen arama çalışmalarında ekiplerce her taşın altına bakılıyor.

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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