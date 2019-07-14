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Selde kaybolan arkadaşlarını bulmak için 20 kişilik ekip kurdular

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da meydana gelen selde kaybolan 2 kişiyi bulmak için mahalle halkı 20 kişilik bir ekip kurdu.

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da meydana gelen selde kaybolan 2 kişiyi bulmak için mahalle halkı 20 kişilik bir ekip kurdu. 27. günde devam eden çalışmalara destek veren mahalle halkı, arkadaşlarını bulmak istiyor.
Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da 8 kişinin ölümü, 2 kişinin kaybolması ile sonuçlanan selin ardından bölgede kaybolan kişilerin bulunması için arama çalışmaları 27. gününde devam ediyor. Sel bölgesinde kaybolan Mahmut Köseoğlu (39) ve Cengiz Cevahir’i (16) bulmak için 116 kişilik ekipten oluşan JAK, AFAD, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güzergah boyunca devam eden arama çalışmalarında kadavra köpekler kullanılıyor. Çamlıktepe Mahallesi’nde bakkal dükkanı işleten ve sulara kapılarak kaybolan Mahmut Köseoğlu’nun arkadaşları da arama çalışmalarına destek vermek için 20 kişilik bir ekip kurdu. Selin meydana geldiği bölgede arama çalışmalarını dere boyunca sürdüren ekip, arkadaşlarını bulana kadar çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.
Selde kaybolan Mahmut Köseoğlu ile uzun zamandır arkadaş olduğunu belirten Adem Memişoğlu, “Selde kaybolan Mahmut Köseoğlu ile uzun zamandır arkadaşız. Arama çalışmaları devam ediyor. Biz arkadaşımızı aramak için 20 kişilik bir ekip oluşturarak afetin olduğu bölgeden dereye girdik, Araklı ilçe merkezinden çıktık. Arkadaşlarımızı bulmak istiyoruz. En azından bu şekilde huzura kavuşmuş oluruz. Çok acı bir durum. Biz köyün gençleri olarak bu işi bırakmayacağız. Arkadaşlarımızı buluna kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Arama çalışmalarına katılan Süleyman Osman ise, “Mahmut Köseoğlu ile birlikte Kur’an kursunda 2 sene beraberdik. Mahmut köyümüzün sevilen esnaflarından birisiydi. Şuanda onu bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onun da bir mezarı olsun istiyoruz. Hani derler ya ‘kayıp ama bir mezarı olsun’ o amaçla bulmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Mecit Cevahir de, selde kaybolan 2 kişinin bulunmasını istediklerini ifade ederek, “Aramalar dursa dahi biz bulana kadar çalışacağız” diye konuştu.
Yaşanan selde Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, Helim Köse, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Çoşkuner hayatını kaybetmişti. Mahmut Köseoğlu ve Cengiz Cevahir’i arama çalışmaları ise sürüyor.

Selde kaybolan arkadaşlarını bulmak için 20 kişilik ekip kurdular

Selde kaybolan arkadaşlarını bulmak için 20 kişilik ekip kurdular

Selde kaybolan arkadaşlarını bulmak için 20 kişilik ekip kurdular

Selde kaybolan arkadaşlarını bulmak için 20 kişilik ekip kurdular

Selde kaybolan arkadaşlarını bulmak için 20 kişilik ekip kurdular

Selde kaybolan arkadaşlarını bulmak için 20 kişilik ekip kurdular

Selde kaybolan arkadaşlarını bulmak için 20 kişilik ekip kurdular

Selde kaybolan arkadaşlarını bulmak için 20 kişilik ekip kurdular

Selde kaybolan arkadaşlarını bulmak için 20 kişilik ekip kurdular

Selde kaybolan arkadaşlarını bulmak için 20 kişilik ekip kurdular

Selde kaybolan arkadaşlarını bulmak için 20 kişilik ekip kurdular

Selde kaybolan arkadaşlarını bulmak için 20 kişilik ekip kurdular

Selde kaybolan arkadaşlarını bulmak için 20 kişilik ekip kurdular

Selde kaybolan arkadaşlarını bulmak için 20 kişilik ekip kurdular

Selde kaybolan arkadaşlarını bulmak için 20 kişilik ekip kurdular
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