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Selde kaybolan çoban, 14 saat sonra baygın bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 17:50 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de dün sağanak yağışın yol açtığı sel nedeniyle kapanan Sulakyurt-Kırıkkale arasındaki yol, ulaşıma açıldı.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de dün sağanak yağışın yol açtığı sel nedeniyle kapanan Sulakyurt-Kırıkkale arasındaki yol, ulaşıma açıldı. Selin meydana geldiği sırada kaybolan Muzaffer Uysal (75), yağış sırasında sığındığı ağacın altında 14 saat sonra baygın bulundu.

Sulakyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, ilçede hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle Kozlu Deresi taştı. Dere kenarındaki Sulakyurt-Kırıkkale arasındaki karayolu ulaşıma kapanırken, 3 ev sular altında kaldı, ekili araziler zarar gördü. Belediye ekiplerinin sabaha kadar süren çalışmasıyla sel suları çekildi. Ulaşıma kapanan Sulakyurt-Kırıkkale arasındaki karayolu öğle saatlerinde yeniden açıldı.

SIĞINDIĞI AĞACIN ALTINDA BAYGIN BULUNDU

İlçede hasar tespit çalışması yapılırken, sel sırasında kaybolan Muzaffer Uysal'ı arama çalışmalarına da sabahın ilk saatlerinde yeniden başlandı. Jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin gerçekleştirdiği arama çalışmalarında Uysal'ın yakınları da yer aldı. Aramalara katılan Murat Uysal, babası Muzaffer Uysal'ı, Yeşilyurt mahallesinde mezarlıklar bölgesindeki iğde ağaçlarının altında kaybolduktan yaklaşık 14 saat sonra baygın halde buldu. Yağmura yakalanınca ağaçların altına sığındığı anlaşılan Muzaffer Uysal, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

718 HİNDİ TELEF OLDU

Selde, Mahmut Pınar'ın 718 adet hindisi de telef oldu. Telef olan hindilerin başında büyük üzüntü yaşayan Mahmut Pınar, "730 hindiden sadece 12 tanesini kurtarabildik. Mahsulün gitmesine üzülmüyorum ama hayvanların telef olmasına üzülüyorum" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: YARALARIMIZI SARACAĞIZ

Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, selden zarar gören bölgelerde inceleme yaptı. Başkan Bildik, "Dün gece aniden bastıran sel neticesinde birçok evimizi su bastı. Tarlalarımızda bulunan mahsuller selin altında kaldı. Şu an yanında bulunduğumuz dere birçok tarlanın su altına kalmasına neden oldu. Biz bugün yine korkuyoruz yağmur geliyor, bu derenin ıslahının yapılması gerekiyor. Devlet Su İşleri yatırım planına almıştı, bir an önce buranın yatırım planından çıkması gerekiyor. İnşallah en kısa zamanda yaralarımızı saracağız" dedi.

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