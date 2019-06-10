Selde kaybolan çoban, 14 saat sonra baygın bulundu (2)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 17:30 | Son Güncelleme

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Kırıkkale Valiliği'nce Sulakyurt ilçesinde meydana gelen sel felaketiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kırıkkale Valiliği'nce Sulakyurt ilçesinde meydana gelen sel felaketiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yoğun yağış sonucu oluşan selin; ilçe merkezi, Deredüzü, Ambardere, Yağbasan, İmamoğluçeşmesi, Koruköy, Akkuyu ve Çayoba köylerinde hasara yol açtığı belirtildi. Hayvan otlatmaya gidip, dönmediği ihbar edilen çobanın bulunduğu, İmamoğluçeşmesi köyünde evlerinde mahsur kalan 3 ailenin ise kurtarıldığı kaydedilerek, şöyle denildi:
"İlçe merkezinde bazı köprülerde hasar ve kısmi yol çökmesi yaşanmış, tarım arazileri bölgesel olarak su altında kalmış, yollarda, çamur ve taş birikmesine bağlı kapanmanın yanı sıra; dere taşması, köprü ve dere geçişlerinde hasar meydana gelmiştir. Can kaybı ve yaralanan vatandaşımızın olmadığı olayın hemen ardından İl Özel İdaresi, AFAD ve DSİ 56'ncı Şube Müdürlüğüne ait araç ve ekipler, Sulakyurt ilçesine yönlendirilmiş olup hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Meteorolojik verilere göre yağışların hafta boyunca devam edeceği belirtildiğinden vatandaşlarımızın özellikle dere yatakları ve nehir kenarlarından uzak durmaları ve tedbirli olmaları, can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir."

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