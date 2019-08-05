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Selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu’nu eşi köye çıkmaması için uyarmış

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 10:55 | Son Güncelleme

Rize’de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Salarha Deresi’nin taşması sonucu sele kapılan Hüseyin Çapoğlu’nun eşi Fatma Çapoğlu eşinin bulunmasını arama çalışmalarının yapıldığı bölgede takip ediyor.Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Salarha Vadisi’nde dereleri taşırdı.

Selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu’nu eşi köye çıkmaması için uyarmış

Rize’de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Salarha Deresi’nin taşması sonucu sele kapılan Hüseyin Çapoğlu’nun eşi Fatma Çapoğlu eşinin bulunmasını arama çalışmalarının yapıldığı bölgede takip ediyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Salarha Vadisi’nde dereleri taşırdı. Derenin taşması sonucu bir araç sel sularına kapılırken, araç içerisinde bulunan 2 kişi kurtarıldı. Selde araç içerisinde bulunan Hüseyin Çapoğlu ise sel sularına kapılmaktan kurtarılamadı. Derenin debisinin düşmesiyle AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışmaları başlanırken, Çapoğlu’nun eşi Fatma Çapoğlu ve yakınları da arama çalışmalarını olay yerinden takip ediyor.
Eşi Hüseyin Çapoğlu’nu yağan yağmur nedeniyle köye çıkmaması ve Rize merkezde kalması için uyardığını fakat eşinin arkadaşlarıyla köye çıkmakta ısrar ettiğini dile getiren Fatma Çapoğlu “Olayın nasıl olduğundan haberim yok. Biz onu 2-3 kez aradık, ’yağmur yağıyor merkezde kal’ dedik. ’Arkadaşlarımla beraberiz’ dedi. Daha sonra aradığımda telefonuna ulaşamadım. Arkadaşını aradım, arkadaşının telefonu cevap verince herhalde bir şey yok dedim, çıkmıştırlar, bizde de yattık. Sonra İstanbul’dan bir telefon geldi bir haber var neyin nesi diye. Bizde açtık internete baktık ismini görünce haberimiz oldu” dedi.

Selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu’nu eşi köye çıkmaması için uyarmış

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