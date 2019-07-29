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Selde kaybolan küçük Sinem anne ve kardeşlerinin yanına defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 14:33 | Son Güncelleme

Düzce’de 17 Temmuz’da yaşanan sel ve su baskınlarında kaybolan ve 11 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan’ın cenazesi, yine sel sularına kapılarak hayatlarını kaybeden annesi ile kız kardeşlerinin yanına defnedildi.Düzce’de 17 Temmuz’da 1 ilçe ve 24 köyü sular altında bırakan sel ve su baskınları sonrası kaybolan 7 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Selde kaybolan küçük Sinem anne ve kardeşlerinin yanına defnedildi

Düzce’de 17 Temmuz’da yaşanan sel ve su baskınlarında kaybolan ve 11 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan’ın cenazesi, yine sel sularına kapılarak hayatlarını kaybeden annesi ile kız kardeşlerinin yanına defnedildi.
Düzce’de 17 Temmuz’da 1 ilçe ve 24 köyü sular altında bırakan sel ve su baskınları sonrası kaybolan 7 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Selde kaybolan anne Nilgün Kaplan ile kızları Sanem ve Funda Kaplan’ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Anne ve 2 kızının cenazesi Aziziye Mezarlığı’na defnedildi. Afetten 11 gün sonra 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan’ın cansız bedeni Uğurlu köyü ile Kozluk köyü arasında bulundu. Sinem Kaplan’ın cansız bedeni otopsisinin yapılmasının ardından anne ve kız kardeşlerinin yanında Aziziye Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Aziziye Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Selde kaybolan küçük Sinem anne ve kardeşlerinin yanına defnedildi

Selde kaybolan küçük Sinem anne ve kardeşlerinin yanına defnedildi

Selde kaybolan küçük Sinem anne ve kardeşlerinin yanına defnedildi

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