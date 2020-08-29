HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Selde kaybolan şahsın cansız bedeni 5 saat sonra sudan çıkartıldı

Selde kaybolan şahsın cansız bedeni 5 saat sonra sudan çıkartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 17:59 | Son Güncelleme

Giresun’da 7 gün önce yaşanan sel felaketinde Dereli ilçesinde kaybolan 1 kişinin cansız bedeni sabah saatlerinde kaybolduğu yerden 17 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu.

Giresun’da 7 gün önce yaşanan sel felaketinde Dereli ilçesinde kaybolan 1 kişinin cansız bedeni sabah saatlerinde kaybolduğu yerden 17 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu. Şahsın cansız bedeni 5 saat süren çalışma sonrasında sudan çıkartıldı.
Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından kaybolan 5’i asker 16 kişiden 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama faaliyetleri kapsamında Doğankent ilçesinde 2’si jandarma 1’i iş makinesi operatörü, Çaldağ beldesinde 2 kişi ve Yağlıdere ilçesinde 1 kişiyi arama faaliyetleri devam ederken Dereli ilçesinde kaybolan Kemal Akar isimli vatandaşın Dereli’den 17 kilometre uzaklıkta Duroğlu beldesinde dere yatağında cansız bedenine bu sabah saat 10.00 sıralarında ulaşıldı.
Kemal Akar’ın cansız bedeni dere yatağında kayanın altına sıkışmış halde bulunurken yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından iş makineleri yardımıyla kaya kırılarak sudan çıkartıldı. Akar’ın cansız bedeni ambulansla Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
MSB: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildiMSB: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
İl dışı yer değiştirmede iptal hakkı ne zaman verilir?İl dışı yer değiştirmede iptal hakkı ne zaman verilir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı
Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
İlginizi Çekebilir
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti! Haberi alınca kendini araçtan atan anne yaralı
Devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti!
Dışişleri'nden, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
Türkiye'den Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
Son dakika! Maltepe'de ormanlık alanda yangın
Maltepe'de 4 günde 4. orman yangını
YKS'de ilk bine girdi, üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine girdi, üniversiteye yerleşemedi
MSB: Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Ali Babacan duyurdu! Eşi ve çocuğunda da koronavirüs çıktı
Ali Babacan duyurdu! Eşi ve çocuğunda da koronavirüs çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.