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Selde kaybolan Sinem ve Kağan aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 10:45 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, sel sularına kapılıp kaybolan Sinem Kaplan (7) ile Kağan Töngel'i (3) arama çalışmaları, 9'uncu günde sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Selde kaybolan Sinem ve Kağan aranıyor

Murat KÜÇÜK/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, sel sularına kapılıp kaybolan Sinem Kaplan (7) ile Kağan Töngel'i (3) arama çalışmaları, 9'uncu günde sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
​Düzce’de 17 Temmuz Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü oldu. Selde 4’ü çocuk olmak üzere 7 kişi kayboldu. Cuma günü Fatma Töngel'in (42), pazar günü eşi Cengiz Töngel'in (53), pazartesi de Sanem Kaplan'ın (7) cesetleri bulundu. Önceki gün ise Nilgün Kaplan (43) ve kızı Funda Kaplan'ın (10) cesetlerine ulaşıldı.
Dün yağmur nedeniyle ara verilen Töngel çiftinin çocukları Kağan Töngel ile Nilgün Kaplan'ın ikiz kızlarından Sinem Kaplan'ı arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, polis, itfaiye ve DAKE'den oluşan 213 kişilik ekip tarafından hem karada, hem de suda çalışma yürütülüyor. İş makineleri de bölgede oluşan yığınları kaldırıyor. Tüm ihtimalleri değerlendiren ekipler, çocukların bulunabileceği her alanı karış karış tarıyor. Ekipler arama çalışmalarında özellikle Uğurlu köyü mevkiinde bulunan Kıran Deresi ile Melen çayının birleştiği noktada yoğunlaştı.

FOTOĞRAFLI

Selde kaybolan Sinem ve Kağan aranıyorSelde kaybolan Sinem ve Kağan aranıyorSelde kaybolan Sinem ve Kağan aranıyorSelde kaybolan Sinem ve Kağan aranıyor

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