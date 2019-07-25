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Selde kaybolan Sinem ve Kağan aranıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 14:01 | Son Güncelleme

188 KİŞİYLE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Düzce Valiliği'nden sel felaketinin yaşandığı bölgede yapılan çalışmalarla ilgili son durum bilgisi paylaşıldı.

188 KİŞİYLE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Düzce Valiliği'nden sel felaketinin yaşandığı bölgede yapılan çalışmalarla ilgili son durum bilgisi paylaşıldı. Valilikten yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"İlimizde yaşanan sel, heyelan ve su baskını sebebiyle kayıp olan 2 vatandaşımız için, 188 personel ve 58 araçla arama çalışmaları devam etmektedir. Ön hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Köylerimizde altyapı için normal hayata dönme yönünde çalışmalarımız devam etmekte olup, kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. İçme ve kullanım suyu desteğimiz devam etmektedir. Ayrıca zarar gören 38 içme suyu şebekesinin 12’si onarılarak hizmete açılmıştır. Düzce Belediyesi'nin 150 temizlik görevlisince, konut ve iş yerleri ile köylerimizin ortak alanlarında temizlik çalışmaları devam etmektedir."

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