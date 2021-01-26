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  4. Selde mahsur kalan minibüs içerisindeki 9 kişi merdivenle kurtarıldı

Selde mahsur kalan minibüs içerisindeki 9 kişi merdivenle kurtarıldı

26.01.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi’nde tarım işçilerini taşıyan minibüs dere içerisinden geçerken çamura battı.

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi’nde tarım işçilerini taşıyan minibüs dere içerisinden geçerken çamura battı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri minibüs içerisinde mahsur kalan 9 işçiyi merdiven yardımıyla minibüsten çıkardı.
Olay Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarım işçilerini taşıyan Mustafa Durmuş, 45 J 4163 plakalı Ford marka araç ile dere yatağından geçmek isterken yağışın da etkisiyle çamura saplandı. Sağanak nedeniyle suların yükselmesi sonrası araç içerisinde bulunan 9 kişi mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Durumu değerlendiren ekipler araç içerisinde mahsur kalan 9 kişinin güvenli bir şekilde çıkarılması için merdiven kurdu. İşçiler ekiplerin yardımıyla teker teker araç içerisinden çıkarıldı. Çamurda kalan araç daha sonra çekici yardımıyla saplandığı yerden çıkarıldı. Şoför ve işçiler daha sonra sağlıklı bir şekilde evlerine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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