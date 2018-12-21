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Selde mahsur kalanları itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 13:51 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu.

Selde mahsur kalanları itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sokaklar göle dönerken, evlerinden çıkamayanları itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla kurtardı.
İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak, sokakları göle çevirdi. Yer yer 1 metreyi bulan derinlik nedeniyle evleri su bastı, evlerinden çıkamayan bazı vatandaşlar ise belediye ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gece boyunca mahalle mahalle dolaşan ekipler, evlerinin teraslarında kurtarılmayı bekleyenleri merdivenli araçlara alarak güvenli bölgelere götürdü. Yağmur sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bırakırken, belediye ekipleri suların çekildiği mahallelerde hasar tespit çalışmaları yapıyor.

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Selde mahsur kalanları itfaiye kurtardıSelde mahsur kalanları itfaiye kurtardıSelde mahsur kalanları itfaiye kurtardıSelde mahsur kalanları itfaiye kurtardı

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