Selde nehirden çıkan timsahlar sular altındaki sokaklarda avlanıyor

Hindistan’ın Gujarat eyaletine bağlı Vadodara şehrinde selde taşan nehirlerden çıkan timsahlar sular altındaki caddelerde avlanıyor.

Hindistan’ın Gujarat eyaletine bağlı Vadodara şehrinde son 24 saatte yağan yağmurlar sele neden oldu. Şehir sular altında kalırken, nehirlerden çıkan timsahlar sular altındaki sokaklarda avlanıyor. Timsahların köpeklere saldırı anının yer aldığı bir video sosyal medyanın gündemine otururken, polis 2 timsah saldırısının daha yaşandığını bildirdi.

Gujarat eyelatinde 50 santimi aşan sel suları nedeniyle ana tren istasyonu ve yollar ulaşıma kapandı. 1,2 milyon nüfuslu bölgede Vishwamitri nehrinin taşması sonucu yaklaşık 5 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Nehrin üzerindeki çok sayıda köprü ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, 2 kişinin elektrik çarpmasından, 2 işçinin ise sel nedeniyle zayıflayan bir duvarın üzerilerine düşmesiyle öldüğünü söyledi. 60 yaşında bir adamın cesedi ise suda bulundu.

Yetkililer, batı eyaletindeki diğer şehirlerden sağlık ekiplerinin enfeksiyon ve hastalığa karşı operasyonlar başlatmak için Vadodara’ya gönderileceğini söyledi. Bölgeye yeniden elektrik vermek için çalışma başlatılırken, marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde Hindistan genelinde etkili olan muson yağmurlarıyla meydana gelen selde, çoğu Assam ve Bihar eyaletlerinde olmak üzere 250’den fazla kişi hayatını kaybetti.

