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"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

15.07.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Saraçhane'de düzenlenen 15 Temmuz anmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Sel afetinde acaba sorumluları neredeydi?" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu anmanın ardından Erdoğan'a yanıt verdi. İşte detaylar...

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılında İstanbul Saraçhane'de anma düzenledi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün anmaya davet edilmediğini belirterek Erdoğan'ı çay içmeye Saraçhane'ye davet etmişti.

ERDOĞAN'DAN İMAMOĞLU'NA SEL ELEŞTİRİSİ

Anma etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan sel felaketini hatırlattı. Erdoğan, "Sel afetinde acaba sorumluları neredeydi? Aynı şekilde Ankara'da neredeydi? Kardeşlerim bunların hesabını 2023'te sandıklarda sormaya var mıyız? Fakat durmak yok, çok çalışacağız. Cumhur İttifakı olarak bu hesabı sormaya hazır mıyız? Mesele bu. Çünkü bizim soracak hesabımız var." ifadelerini kullandı.

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İMAMOĞLU'NDAN YANIT

Etkinliğe davet edilmediğini vurgulayan İmamoğlu, "Açıkçası tabii ki davet bekledim. Çünkü dün söylemiştim. Ayrıca bizim miting süresinde bazı hizmetlerimiz vardı. Onları izledik. Arkadaşlarımızı takip ettik. Burada miting kararı alan Cumhurbaşkanının bu belediyeyi ziyaret etmesini beklerdim. Burası 15 Temmuz'da en çok saldırıya uğramış noktalardan birisi. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var burada...Buraya gelmesini arzu ederdim. Kendi taktirleri tabii, saygı duyuyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sel felaketiyle ilgili sözlerine yanıt veren İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

Bu konuşma farklı bir dille olmalıydı. Bugün Milli Birlik günüydü. Ama anladık ki hala bu kürsüler 15 Temmuz'da olsa birileri için Cumhur İttifakı günü. Böyle olmaz. Benim ilgilediğim tarafı bu. Eleştirilere olacaktır. Ne diyelim... Umarım bu dil düzelir.

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