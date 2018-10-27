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Selde ölen 6 Suriyelinin cenazesi ülkelerine gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 12:00 | Son Güncelleme

HATAY'ın Suriye sınırında, önceki gün Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken sel sularına kapılarak yaşamını yitiren 6 Suriyelinin cenazesi, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine gönderildi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Suriye sınırında, önceki gün Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken sel sularına kapılarak yaşamını yitiren 6 Suriyelinin cenazesi, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine gönderildi. Hatay'ın Yayladağı ilçesi yakınlarında önceki gün saat 15.00 sıralarında, Suriye'nin Bayır- Bucak bölgesinden Türkiye'ye geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen, Kızılçat Mahallesi yakınlarında sel sularına kapıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, 6 Suriyeli erkeğin cesedine ulaşıldı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi ve kimlik tespitinin ardından cenazeler defnedilmek üzere Reyhanlı Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi.

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