Selde ölen anneleri için dua ettiler

Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,(DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde meydana gelen sel felaketinde eşi ve bir çocuğu ile kaybolduktan sonra ölü bulunan Fatma Töngel (42) için annesinin Akçakoca'daki evinde helallik alındı. Fatma Töngel'in sel felaketi sırasında anneannesinde olan kızı İrem (10) ve oğlu Mertcan Töngel (7), annelerinin tabutu başında dua etti. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından dün cansız bedeni bulunan Fatma Töngel'in cenazesi sabah saatlerinde Düzce'ye bağlı Döngelli köyündeki annesi Ayşe Öztürk'ün evine getirildi. Fatma Töngel'in yakınları evin önünde gözyaşı döktü. Anne Ayşe Öztürk'ü yakınları teskin etti. 2 ÇOCUĞU ANNEANNEDEYMİŞ Fatma Töngel'in sel felaketi yaşandığı gün eşi Cengiz Töngel (53) ve küçük oğlu Kaan Töngel (3) ile birlikte olduğu, diğer çocukları Mertcan ve İrem'in annesi Ayşe Öztürk'ün evine bıraktığı öğrenildi. Sel felaketini yaşamayan Mertcan ve İrem Töngel, annelerinin tabutu başında dua etti. Fatma Töngel'in cenazesi duaların okunması ve helallik alınmasının ardından amcasının evinin bulunduğu Küpler köyüne götürüldü. Töngel'in cenazesinin öğle namazının ardından köy camiinde kılınacağı belirtildi.

