Selde Ölenlerin Sayısı 70’e Çıktı 47 Kayıp Aranıyor

Batı Karadeniz’de aşırı yağışlar sonucu meydana gelen su baskınlarında ölenlerin sayısı, 70’e yükseldi. Bu kişilerden 60’ı Kastamonu’nda, 9’u Sinop’ta, biri de Bartın’da hayatını kaybetti.

Sinop ve Kastamonu’da kayıp ihbarı yapılan 47 kişiden şu ana kadar haber alınabilmiş değil. 19 arama köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afet bölgesinden tahliye edilen 2381 afetzedenin büyük kısmı yakınlarının yanına yerleştirildi.

Doğu Karadeniz’e yoğun yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki beş gün boyunca Doğu Karadeniz’de yoğun yağış beklendiğini açıkladı.

Trabzon ve Rize’de çok kuvvetli, Artvin ve Ordu’daysa, kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer bu üç ilde, yurttaşları azami tedbir almaları konusunda uyardı.

Afetten etkilenenlere AFAD, Kızılay, Jandarma ve Emniyet sıcak yemek dağıtıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) 8 bin 48 personeli, selden etkilenen Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri, Sinop’un Ayancık ve Bartın’ın Ulus ilçesinde hayatı normalleştirmek ve sorunları gidermek için 1043 araç ve 691 iş makinesiyle çalışıyor.

AFAD üç ilde 8 bin kişinin yemek yiyebileceği sahra mutfağı kurarken Türk Kızılayı tarafından sel bölgelerinde bugüne kadar 138 bin 520 kap sıcak yemek, 57 bin 402 kumanya ve 57 bin 775 ikramlık malzeme dağıtımı yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop’ta kurulan mobil mutfak da 3 bin 250 kişiye öğle ve akşam yemeği çıkarılırken Emniyet Genel Müdürlüğü de Kastamonu’ya bir mobil yemek tırı sevk etti.

Selden etkilenen bölgelere 3 ila 23 milyon TL ödenek

Selden etkilenen illerdeki öğrenci yurtlarının bir kısmı afetzedelerin kullanımına açılırken afet bölgesine çadır, yatak, battaniye ve nevresim sevkiyatı sürüyor.

AFAD’la Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 ila toplam 23 milyon lira acil yardım ve altyapı sorunlarının giderilmesi için ödenek gönderdi.

Elektrik ve su kesintilerinin giderilmesi için de çalışmalar devam ediyor.

AFAD yardım hesaplarına 49 milyon lira yatırıldı

AFAD, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ta sel ve orman yangınları bölgesine yardım göndermek için Cumhurbaşkanlığı Kararı ile açılan Dolar, Euro ve Türk Lirası hesaplarına şu ana kadar 49 milyon 275 milyon lira para yatırıldığını açıkladı.

Taahhüt edilen bağışların da yatırılması halinde yangın ve sel afeti yardım kampanyası kapsamında AFAD hesaplarında biriken destek, 109 milyon liraya ulaşacak.

