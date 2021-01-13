Selde tırın altına sürüklenen kadını kurtaran şoför o anları anlattı

İzmir’in Buca ilçesinde gece saatlerinde sel sularında tırın altına sürüklenen bir kadın, tır şoförü, bekçiler ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kadını sel sularından kurtaranlardan kahramanlardan tır şoförü, o anları anlattı.

İzmir’i etkisi altına alan sağanak yağış gece saatlerinde etkili olurken, birçok ilçede sağanak yağış sebebiyle sel meydana geldi. Buca ilçesinde Gaziosmanpaşa ve Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada 66 yaşındaki Bahtiye Tuna isimli kadın sel sularına kapıldı. Sele kapılan Tuna, tır şoförü, bölgedeki bekçiler ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak polis aracıyla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde sürüklenmeye bağlı yaralar oluşan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sel sularına kapılarak tırın altına sürüklenen kadını kurtaran kahramanlardan olan tır şoförü Süleyman Özden, kadının nasıl kurtarıldığını anlattı. Özden, "Ben yola gidecekken rampada sel vardı. Selden dolayı benim araba rampayı çıkamadı ve burada rampada kaldı. Yaşlı kadın sel sularına kapıldı. Geldi ve benim aracımın altına girdi. Sağ olsun o saatlerde görevli olan bekçi arkadaşların ve bizlerin de müdahaleleriyle tır’ın ön tekerleğinin altında kalan kadını uzun uğraşlar sonucu kurtardık. Çok şükür sağlığı iyi, sabaha kadar da hastanedeydik. Sağlığı sıhhati yerinde çok şükür. O anda tedirginlik olduk, korktuk. Amacımız o kadıncağızı kurtarabilmekti. Çok uğraştık kurtarmak için, kadıncağız tır’ın altına sıkıştı. Kurtarmaya çalışırken çamurluk kırıldı. Ben arabayı geri bıraktıkça su kadını tekrar arabanın altına itiyor. Büyük uğraşlar sonucunda son anda kurtardık. Zaten bir dakika kadar daha kurtaramasaydık ölürdü kadın. Ama şu an sağlığı sıhhati yerindeymiş, karakoldan da bilgi aldım ben. Herhangi bir problem yok çok şükür. Zaten kadının ifadesi şu olmuş: ’Eğer o tır şoförü durmasaydı, ben kurtulamayabilirdim’ demiş. Allah’ın bir hikmetiydi, oldu. Bizler de vesile olduk. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin" açıklamasında bulundu.