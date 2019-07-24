HABER

Selde yaralanan yaban tavşanının bacağına platin takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde yaşanan sel felaketinde suya kapılması sonucu bacağı kırılan yaban tavşanına platin takıldı.

Selde yaralanan yaban tavşanının bacağına platin takıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde yaşanan sel felaketinde suya kapılması sonucu bacağı kırılan yaban tavşanına platin takıldı.
İlçede geçen hafta yaşanan sel felaketinin ardından Durdu Yiğitoğlu tarafından dala takılmış yavru bir yaban tavşanı bulundu. Yiğitoğlu, bulduğu tavşanı veterinere götürdü. Röntgeni çekilen yavru tavşanın sağ arka bacağında kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine veteriner hekim Hüseyin Demircan tarafından ameliyata alınan 144 gramlık yaban tavşanının bacağına platin takıldı. Sele kapılarak ormanlık alandan kent merkezine sürüklendiği düşünülen ve tedavisi süren tavşanın iyileştikten sonra Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.
Veteriner Hekim Hüseyin Demircan, ameliyatın iyi geçtiğini belirterek, "Arka sağ bacakta femur kemiğinde kırık tespit ettik. Tedavi etmeden önce milli parkları aradık. Çünkü bu hayvan doğa hayvanı, isteğimize göre hareket edemiyoruz. Yetkililer gerekli tedavisinin yapılmasını söyledi, biz de tedavisini yaptık. İki santim kırık kemiği vardı, ayağına platin taktık. Çok riskli bir ameliyattı ama ameliyattan sapa sağlam çıktı. Bundan sonraki süreçte bizle bir müddet durduktan sonra Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Selde yaralanan yaban tavşanının bacağına platin takıldıSelde yaralanan yaban tavşanının bacağına platin takıldıSelde yaralanan yaban tavşanının bacağına platin takıldıSelde yaralanan yaban tavşanının bacağına platin takıldı

PARTNERAleyna Tilki'den Reynmen açıklamasıAleyna Tilki'den Reynmen açıklaması
’Klasik Bilim Kurgu Öyküleri’ raflarda’Klasik Bilim Kurgu Öyküleri’ raflarda
Su arıtma cihazlarında doğru tercih yapılmalıSu arıtma cihazlarında doğru tercih yapılmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Çıplak fotoğraflarını mesaj atıyorlar! İfşa edecek

Çıplak fotoğraflarını mesaj atıyorlar! İfşa edecek

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un göbeğinde dayak vahşeti!

İstanbul'un göbeğinde vahşet!

Mynet'ten Açıklama

Mynet'ten Açıklama

Uyuşturucu ticareti şüphelisi sevgililer tutuklandı

Uyuşturucu ticareti şüphelisi sevgililer tutuklandı

İBB'de iki yeni atama

İBB'de iki yeni atama

Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı

Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı

Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.