Selde yaralanan yaban tavşanının bacağına platin takıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde yaşanan sel felaketinde suya kapılması sonucu bacağı kırılan yaban tavşanına platin takıldı.

İlçede geçen hafta yaşanan sel felaketinin ardından Durdu Yiğitoğlu tarafından dala takılmış yavru bir yaban tavşanı bulundu. Yiğitoğlu, bulduğu tavşanı veterinere götürdü. Röntgeni çekilen yavru tavşanın sağ arka bacağında kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine veteriner hekim Hüseyin Demircan tarafından ameliyata alınan 144 gramlık yaban tavşanının bacağına platin takıldı. Sele kapılarak ormanlık alandan kent merkezine sürüklendiği düşünülen ve tedavisi süren tavşanın iyileştikten sonra Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.

Veteriner Hekim Hüseyin Demircan, ameliyatın iyi geçtiğini belirterek, "Arka sağ bacakta femur kemiğinde kırık tespit ettik. Tedavi etmeden önce milli parkları aradık. Çünkü bu hayvan doğa hayvanı, isteğimize göre hareket edemiyoruz. Yetkililer gerekli tedavisinin yapılmasını söyledi, biz de tedavisini yaptık. İki santim kırık kemiği vardı, ayağına platin taktık. Çok riskli bir ameliyattı ama ameliyattan sapa sağlam çıktı. Bundan sonraki süreçte bizle bir müddet durduktan sonra Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz" dedi.