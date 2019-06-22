Selde yerle bire olan marketin ürünlerini vatandaşlar talan etti

Geçtiğimiz gün sele maruz kalan bir marketleri zincirinin Bilecik şubesinin bahçesine bırakılan gazlı içecekler vatandaşlar tarafından talan edildi.

Bilecik’te geçtiğimiz günlerde aniden bastıran yağışla birlikte dolu vatandaşlara zor anlar yaşatırken, çok sayıda işyerini sular basmıştı. Bahçelievler Mahallesinde Mehmetçik sokak üzerinde daha önceden kafeterya olarak kullanılan iş yeri defalarca sel suyuna maruz kalırken, iş yeri sahibi yaşanan olaydan sonra burayı boşaltmıştı. Burayı kiralayan bir marketler zinciri selden 2 gün arayla nasibini aldı. Sel suları komple dükkanın içine dolarken, sulardan kullanılmaz hala gelen tüm ürünler Bilecik Belediyesine bağlı ekiplerce çöp arabalarına yüklendi. Dün gece dükkanın içinde bahçesine taşınan ve sudan etkilenmeyen tüm malzemeleri vatandaşlar çöpe atılacak düşüncesiyle araçlarına yüklediler. Olayı gören diğer vatandaşlar durumu polise haber verirken, olay yerine gelen ekipler vatandaşların araçlarına yükledikleri malzemelere el koydu. Yaşanan olayda herhangi bir şikayetçi olmazken, dükkan içinde bulunan tüm malzemelerin bitene kadar çöp araçları ile Biosun Katı Atık Yönetimi Tesisine götürüleceği söylendi.

