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Selde yıkılan Cevizdere Köprüsü'nün yerine yeni köprü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 12:27 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde geçen 8 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan Cevizdere Köprü'sünün yerine yeni köprü yapıldı.

Selde yıkılan Cevizdere Köprüsü'nün yerine yeni köprü

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesinde geçen 8 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan Cevizdere Köprü'sünün yerine yeni köprü yapıldı.
Ünye'de geçen 8 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde iş makineleriyle yapılan hafriyat temizleme çalışmasının ardından yeni köprü yapılması için başlatılan inşaat çalışması sona erdi. Fore kazık uygulaması ile yapılan yeni köprünün inşaatı tamamlandı. Karedeniz Sahil Yolu üzerinde yapılan yeni köprünün bugün trafiğe açılacağı belirtildi. Ordu Valisi Seddar Yavuz da bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla vatandaşlara köprünün inşaatının tamamlandığı müjdesini verdi.

FOTOĞRAFLI

Selde yıkılan Cevizdere Köprüsü'nün yerine yeni köprüSelde yıkılan Cevizdere Köprüsü'nün yerine yeni köprüSelde yıkılan Cevizdere Köprüsü'nün yerine yeni köprüSelde yıkılan Cevizdere Köprüsü'nün yerine yeni köprü

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