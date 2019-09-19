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Selde zarar gören tarihi değirmen onarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:16 | Son Güncelleme

Düzce'de temmuz ayında meydan gelen sel felaketinde büyük bir bölümü zarar gören tarihi su değirmeni, Akçakoca Belediyesi tarafından onarılarak faaliyete geçirildi

DÜZCE (AA) - Düzce'de temmuz ayında meydan gelen sel felaketinde büyük bir bölümü zarar gören ve 73 yaşındaki Ayşe Küçük tarafından işletilen tarihi su değirmeni, Akçakoca Belediyesince onarılarak yeniden dönmeye başladı.

Akçakoca ilçesinde, 17-18 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde asırlık değirmen de büyük oranda hasar gördü.

Değirmen, Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın hasar tespit çalışmaları kapsamında yaptığı inceleme sonrası verdiği talimat üzerine, belediye ekipleri ve Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birim Koordinatörlüğü tarafından tarihi dokusu bozulmadan onarıldı.

Ayşe Küçük, yaptığı açıklamada, değirmenin yaklaşık 2 ay sonra yeniden faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Değirmenin onarımında emeği geçenlere teşekkür eden Küçük, "Yıllardır bu değirmeni işletiyorum. Selde zarar gören değirmen Belediye Başkanının da yardımı ve hassasiyetiyle onarıldı. Bu değirmene uzun yıllar emek verdik. Bu asırlık mesleği inşallah torunlarıma emanet edeceğim." diye konuştu.

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