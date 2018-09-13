HABER

Selden 36 gün sonra taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 17:24 | Son Güncelleme

Ordu'da 8 Ağustos'taki selde toprak altında kalarak yaralanan Hasan Arslan, tedavisi evde sürdürülmek üzere hastaneden taburcu edildi

Ordu'nun Ünye ilçesindeki selde toprak altında kalarak yaralanan Hasan Arslan'ın sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor.

Yiğitler Mahallesi Kuzköy mevkisinde 8 Ağustos'ta meydana gelen selde toprak altında kalan 5 kişiden biri olan Hasan Arslan (41), tedavisi evde sürdürülmek üzere Ünye Devlet Hastanesinden taburcu edildi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 36 gün boyunca tedavisinin sürdüğü hastaneden bugün geçici olarak taburcu edildiğini söyledi.

Doktorlar ve diğer sağlık ekiplerinin kendisi için seferber olduğunu belirten Arslan, tedavi sürecinin devam ettiğini, ayağının, hekimlerin kontrolünde gün geçtikçe iyiye gittiğini anlattı.

Arslan, diğer yaralıların sağlığına kavuştuğunu, hastanede sadece kendisinin kaldığını ifade ederek, "Açık kırığım olduğu için bizim sürecimiz uzadı. Tedavi sürecimizi takip eden hekimlerimize teşekkür ediyorum. Gün geçtikçe durumum iyiye gidiyor. Pansumanlarım bir hafta evimde yapılacak. Bir hafta sonra kontrol amaçlı hastaneye geleceğiz." diye konuştu.

Evinin 300 metre yukarısında dere olduğunu kaydeden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deredeki büzlerin tıkanmasından dolayı su yola akmaktaydı. 'Elimizden gelen bir şey olabilir mi?' diye olay yerine gittik, 9 kişiydik. Kazma ve küreklerle suyun istikametini dereye çevirmek için uğraşıyorduk. Bir anda içimizden biri 'Kaçın' diye bağırdı. Bağırmasıyla birlikte kaçtık mı, kaçmadık mı, hatırlamıyorum. Bir anda kendimizi çamurun içinde bulduk. Çamur belli bir süre bizi sürükledikten sonra bıraktı. Sonra bir sessizlik oldu.

Toprak bizi taşıyıp durduktan sonra su üzerimizden çekildi."

Arslan, suyun çekilmesinin ardından belden aşağısının balçığın içinde kaldığını belirterek, "9 kişiden kimin ne durumda olduğunu o anda bilemedik çünkü hiç ses yoktu etrafta. Belli bir süre sonra annem bağırmaya başladı. Bu arada sesler çoğalmaya başladı. Sağ olsun komşularımız iskele aldılar. Beni çıkartıp ayağım kırık olduğu için iskeleye yatırdılar." diye konuştu.

Tüm mahalle yollarının kapalı olduğunu, kurtarma ekiplerince alınarak hastaneye ulaştırıldığını anlatan Arslan, bu süreçte kendilerine yardımcı olan mülki idare amirlerine, kurtarma ekiplerine ve komşularına teşekkür etti.

PARTNERÜnlü isimlerin 'nereden nereye' dedirten önceki meslekleriÜnlü isimlerin 'nereden nereye' dedirten önceki meslekleri
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Üniversiteler ile medreseler birlikte çalışmalıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Üniversiteler ile medreseler birlikte çalışmalı
- Beylikdüzü'nde lüks araçtaki kadına silahlı saldırı- Beylikdüzü'nde lüks araçtaki kadına silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu sel Ünye yaralı

En Çok Okunan Haberler

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Ünlü şarkıcıdan olay yaratan itiraf: Birlikte mastürbasyon yaptık

Ünlü şarkıcıdan olay yaratan itiraf: Birlikte mastürbasyon yaptık

İlginizi Çekebilir

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Hangi meslek grubu hangi tarihte askere sevk edilecek?

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Hangi meslek grubu hangi tarihte askere sevk edilecek?

TDK'ya Boşnak yazınca çıkan açıklama ortalığı karıştırdı!

TDK'ya Boşnak yazınca çıkan açıklama ortalığı karıştırdı!

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

TSK açıkladı: Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

TSK açıkladı: Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Alaattin Çakıcı operasyonu!

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Alaattin Çakıcı operasyonu!

PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş

PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş

Deniz kenarında bulup eve getirdi, ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Deniz kenarında bulup eve getirdi, ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Tiger Woods hangi sporu yapıyor? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

Tiger Woods hangi sporu yapıyor? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.