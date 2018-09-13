Selden 36 gün sonra taburcu edildi

Arslan, diğer yaralıların sağlığına kavuştuğunu, hastanede sadece kendisinin kaldığını ifade ederek, "Açık kırığım olduğu için bizim sürecimiz uzadı. Tedavi sürecimizi takip eden hekimlerimize teşekkür ediyorum. Gün geçtikçe durumum iyiye gidiyor. Pansumanlarım bir hafta evimde yapılacak. Bir hafta sonra kontrol amaçlı hastaneye geleceğiz." diye konuştu.

Doktorlar ve diğer sağlık ekiplerinin kendisi için seferber olduğunu belirten Arslan, tedavi sürecinin devam ettiğini, ayağının, hekimlerin kontrolünde gün geçtikçe iyiye gittiğini anlattı.

Evinin 300 metre yukarısında dere olduğunu kaydeden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deredeki büzlerin tıkanmasından dolayı su yola akmaktaydı. 'Elimizden gelen bir şey olabilir mi?' diye olay yerine gittik, 9 kişiydik. Kazma ve küreklerle suyun istikametini dereye çevirmek için uğraşıyorduk. Bir anda içimizden biri 'Kaçın' diye bağırdı. Bağırmasıyla birlikte kaçtık mı, kaçmadık mı, hatırlamıyorum. Bir anda kendimizi çamurun içinde bulduk. Çamur belli bir süre bizi sürükledikten sonra bıraktı. Sonra bir sessizlik oldu.

Toprak bizi taşıyıp durduktan sonra su üzerimizden çekildi."

Arslan, suyun çekilmesinin ardından belden aşağısının balçığın içinde kaldığını belirterek, "9 kişiden kimin ne durumda olduğunu o anda bilemedik çünkü hiç ses yoktu etrafta. Belli bir süre sonra annem bağırmaya başladı. Bu arada sesler çoğalmaya başladı. Sağ olsun komşularımız iskele aldılar. Beni çıkartıp ayağım kırık olduğu için iskeleye yatırdılar." diye konuştu.

Tüm mahalle yollarının kapalı olduğunu, kurtarma ekiplerince alınarak hastaneye ulaştırıldığını anlatan Arslan, bu süreçte kendilerine yardımcı olan mülki idare amirlerine, kurtarma ekiplerine ve komşularına teşekkür etti.

