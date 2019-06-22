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Selden dolayı tonlarca ağaç Sapanca Gölüne sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 17:40 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Eşme bölgesinde dün meydana gelen selde suların sürüklediği ağaç parçaları Sapanca Gölünün kıyı kesimini doldurdu.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Eşme bölgesinde dün meydana gelen selde suların sürüklediği ağaç parçaları Sapanca Gölünün kıyı kesimini doldurdu. Amfibi araçla temizlik çalışması başlatan belediye ekipleri gölden 100 tondan fazla atık topladı.
Kartepe Eşme Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde yaşanan sel baskını D-100 karayolu iki yönlü de ulaşıma kapanmasına, Kocaeli-Sakarya arasındaki ulaşımın durmasına neden oldu. Yaşanan selde çok sayıda tarım arazisi de hasar görürken sularının sürüklediği tonlarca ağaç ve atık sapanca gölüne aktı. Sahilde bulunan tesislerdeki görevlilerin sabah saatlerinde temizlik çalışmalarına başladığı alana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Suda ve karada hareket edebilen 2 amfibi araç ve bir ekskavatör ile sürdürülen göl içindeki çalışmalarda şimdiye kadar 100 tondan fazla ağaç ve atık temizlendi.
Sel suları tarafından sürüklenen ve Eşme sahilinden Sapanca Gölüne dolan ağaç atıkları ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Maden Deresinden Sapanca Gölüne akarak kıyıya dolan ağaç atıkları görünüyor. Görüntülerin devamında ise sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdüren amfibi araçların temizleme işlemleri yer alıyor.
Sahilde temizlik çalışmalarını sürdüren vatandaşlar ise Maden deresi kenarında kurulan daha sonra hafriyat alanından sürüklenen atıkların göl kenarını bastığını iddia etti. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, gölün kirlenmesinin hem turizme hem de içme suyuna zarar vereceğini dile getirdiler.

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