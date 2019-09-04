Selden etkilenen KOBİ'ler destek kredisini kullanmaya başlayacak

Uzkurt, kredi kullandırım sürecinin tamamlandığını aktararak, "Bugün itibarıyla 11 bankayla mutabakatları imzaladık. Öyle tahmin ediyorum ki banka genel müdürlükleri de önümüzdeki gün ve en geç gelecek hafta içerisinde Düzce'deki şubelerine talimatlarını gönderip selden zarar gören işletmelerimize bu krediyi kullandıracaklar." diye konuştu.

Uzkurt, Akçakoca Kaymakamlığında, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Pazvant ile ilgili kurum amirleriyle toplantı yaptı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Düzce'de temmuz ayında yaşanan sel felaketinden etkilenen KOBİ'lere destek kredisi verilmesine ilişkin, "En geç gelecek hafta bu işletmelerimiz, bu kredileri kullanmaya başlayacak." dedi.

Kredinin, 36 ay vadeli ve sıfır faizli olduğunu dile getirerek, "Faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Kullanılan ana para ise kullanılan işletme tarafından ödenecek. Kredi kullandırım sürecinde özellikle Kaymakamlığımız tarafından hasar tespiti yapılmış ve tespit edilen tutarın 100 bin lirayı geçmeyen kısmı KOESGEB tarafından karşılanacak. Örneğin bir işletmemiz 100 bin değil de 70 bin liralık bir zarar görmüşse bu da Kaymakamlığımız tarafından tutanak altına alınmışsa 70 bin liralık kredi kullanımını bu 11 bankada KOSGEB olarak faizini karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Bankalardan kredi kullanımı noktasında teminat sıkıntısı yaşayacak işletmelerle ilgili de bir çalışma yaptıklarını anlatan Uzkurt, teminat bulma konusunda sıkıntı çeken işletmeler için de Kredi Garanti Fonu ile gerekli mutabakatı yaptıklarını söyledi.

Uzkurt, KOSGEB'e borcu olan işletmelerin bu borcunun 2020 yılının dokuzuncu ayına kadar ertelemesinin yapıldığını, kredi erteleme imkanından da 25 firmanın yararlandığını bildirdi.