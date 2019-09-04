HABER

Selden etkilenen KOBİ'ler destek kredisini kullanmaya başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt: - "(Düzce'deki selden etkilenen KOBİ'lere destek kredisi verilmesi) En geç gelecek hafta bu işletmelerimiz bu kredileri kullanmaya başlayacak" - "Kredi kullandırım sürecinde özellikle Kaymakamlığımız tarafından hasar tespiti yapılmış ve tespit edilen tutarın 100 bin lirayı geçmeyen kısmı KOESGEB tarafından karşılanacak"

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Düzce'de temmuz ayında yaşanan sel felaketinden etkilenen KOBİ'lere destek kredisi verilmesine ilişkin, "En geç gelecek hafta bu işletmelerimiz, bu kredileri kullanmaya başlayacak." dedi.

KOSGEB Başkanı Uzkurt, Düzce'de geçen ay yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen bölgelerden Akçakoca ilçesine geldi.

Uzkurt, Akçakoca Kaymakamlığında, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Pazvant ile ilgili kurum amirleriyle toplantı yaptı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Uzkurt, selden zarar gören işletmelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla KOSGEB olarak 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verileceği hatırlattı.

Uzkurt, kredi kullandırım sürecinin tamamlandığını aktararak, "Bugün itibarıyla 11 bankayla mutabakatları imzaladık. Öyle tahmin ediyorum ki banka genel müdürlükleri de önümüzdeki gün ve en geç gelecek hafta içerisinde Düzce'deki şubelerine talimatlarını gönderip selden zarar gören işletmelerimize bu krediyi kullandıracaklar." diye konuştu.

Kredinin, 36 ay vadeli ve sıfır faizli olduğunu dile getirerek, "Faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Kullanılan ana para ise kullanılan işletme tarafından ödenecek. Kredi kullandırım sürecinde özellikle Kaymakamlığımız tarafından hasar tespiti yapılmış ve tespit edilen tutarın 100 bin lirayı geçmeyen kısmı KOESGEB tarafından karşılanacak. Örneğin bir işletmemiz 100 bin değil de 70 bin liralık bir zarar görmüşse bu da Kaymakamlığımız tarafından tutanak altına alınmışsa 70 bin liralık kredi kullanımını bu 11 bankada KOSGEB olarak faizini karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Bankalardan kredi kullanımı noktasında teminat sıkıntısı yaşayacak işletmelerle ilgili de bir çalışma yaptıklarını anlatan Uzkurt, teminat bulma konusunda sıkıntı çeken işletmeler için de Kredi Garanti Fonu ile gerekli mutabakatı yaptıklarını söyledi.

Uzkurt, KOSGEB'e borcu olan işletmelerin bu borcunun 2020 yılının dokuzuncu ayına kadar ertelemesinin yapıldığını, kredi erteleme imkanından da 25 firmanın yararlandığını bildirdi.

- "Yaraların sarılması için bir nebze faydamız olacağını ümit ediyorum"

İşletmelerin beklediği faizsiz kredi kullanım imkanının neden geciktiği konusuna da değinen Uzkurt, şöyle devam etti:

"Burada karar alındıktan sonra şöyle bir süreç izliyoruz: Bu 'Acil Destek Kredimizde' bankalarla öncelikle görüşüp yazışıyoruz. Onlara bu konuda bir teklif vermelerini, yani ne kadarlık bir faiz oranı vereceklerini soruyoruz. Birinci teklifleri aldıktan sonra en düşük olan tekliften hareketle ikinci bir teklifte bulunuyoruz. Tabii bu teklifler banka genel müdürlükleriyle yapılıyor. Bu genel müdürlüklerden bazen 1-2 günde, bazen de bir ayda alıyoruz. Tüm bankalarla yazışmak durumunda olduğumuz için bankalardan kaynaklı sürecin uzaması söz konusu oldu ama şu an süreci tamamlamış bulunmaktayız. En geç gelecek hafta bu işletmelerimiz, bu kredileri kullanmaya başlayacaklar. KOSGEB olarak buradaki yaraların sarılması için bir nebze faydamız olacağını ümit ediyorum."

Uzkurt, bir basın mensubunun, selden doğrudan ya da dolaylı değil de diğer etkenlerden etkilenen işletmeler konusunda da bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Bu programın amacı doğrudan sel felaketinden zarar gören işletmelerimize dönük zararın tazmini yönünde bir finansman kolaylığı. Burada biz şunu dikkate alçağız, selden doğrudan ya da dolaylı zarar gören, etkilenen ve bu da kamu kurumlarımız tarafından tespit edilen firmalarımıza bunu kullandıracağız." şeklinde cevap verdi.

Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi! Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!
Nadir görülen sakallı akbaba Cilo Dağı eteklerinde yaralı bulunduNadir görülen sakallı akbaba Cilo Dağı eteklerinde yaralı bulundu
Yuvalı Deresi'nde kimyasala rastlanmadı, araştırma sürüyorYuvalı Deresi'nde kimyasala rastlanmadı, araştırma sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Düzce KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt kredi destek sel

En Çok Okunan Haberler

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İSPARK otoparklarına değnekçi işgali

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Son dakika! S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

MSB duyurdu: S-400 eğitimleri başladı

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Mardin'de hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'den acı haber... Şehit ve yaralı askerler var

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti! (Ahmet Bağış kimdir?)

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.