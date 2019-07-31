Selden etkilenen KOBİ'lerde destek kredisi sevinci

Pazvant, kredilerin 1 yıl sonra ödemeye başlanmasını istediklerini ve bu yönde görüşmelerinin devam ettiğini aktararak, "Kredinin faizsiz olacağı kesin ancak ne zaman geri ödeneceği daha belli değil, şu anda görüşülüyor. Faizsiz kredi esnafı tam anlamıyla rahatlatacaktır. Akçakoca'daki esnafımız bundan yararlanacak." diye konuştu.

Destek kredisinin bugün bölgeyi ziyaret eden Bakan Selçuk tarafından açıklandığını anımsatan Pazvant, esnafa ticaret hacmine göre faizsiz kredi verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yöndeki taleplerini daha önce KOSGEB Genel Müdürlüğüne gönderdiklerini anlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, kentte selden etkilenen KOBİ'lere destek kredisi verileceğini açıklaması, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarca memnuniyetle karşıladı.

Turizm sektöründeki işletmelerin selden etkilendiğini anlatan Pazvant, "Turizm konusunda ayrı çalışmalarımız var. Turizm sektörü çok mağdur oldu. Yıkılan işletmeler var. Yaz sezonu için bütün hazırlıklarını yapmış, personelini almış ancak tek bir tane rezervasyonu bulunmayan işletmeler var." ifadesini kullandı.

- "Devletimiz bize her türlü hizmeti yaptı"

Selden etkilenen Uğurlu köyünde 26 yıldır tarım aletleri ve gübre satışı yapan İbrahim Erdoğan, büyük zarara uğradıklarını ve köylerindeki zararın görünenden daha fazla olduğunu anlattı.

Erdoğan, işletmesindeki her şeyin sel sularıyla gittiğini ve mağdur olduklarını dile getirerek, "Ticari faaliyetlerimiz tamamen durdu. 18 Temmuz'dan itibaren faaliyette bulunamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizimle alakalı vermiş olduğu talimattan memnun olduk. Kendisinden Allah razı olsun. Devletimiz bize her türlü hizmeti yaptı." şeklinde konuştu.

Bankalardaki borçlarının ertelenmesini, daha sonra da taksitlendirilmesini istediklerini aktaran Erdoğan, "Bizim faal duruma geçmemiz bayağı zaman alacak, faizsiz kredinin yanında mevcut olan kredilerimizin ertelenmesini istiyoruz." dedi.