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Selden etkilenen mahallelerde zarar tespit çalışması tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 16:05 | Son Güncelleme

Çukurova bölgesinde son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Amik Ovası'ndaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde selden etkilenen mahallelerde zarar tespit çalışması tamamlandı.

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),(DHA) Çukurova bölgesinde son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Amik Ovası'ndaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde selden etkilenen mahallelerde zarar tespit çalışması tamamlandı. Aşırı yağışlar, Tahtaköprü Barajı ile 17 Mart Afrin Barajı?nda su seviyesinin yükselmesi sonucu kapakların açılması ile sel suları altında kalan Amik Ovası'nda bulunan Hatay?ın Reyhanlı ilçesine bağlı mahallelerde zarar tespit çalışması yapıldı. Reyhanlı Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, selden etkilenen Reyhanlı?nın Karacannık, Kumtepe, Suluköy, Özkurtuluş Mahallelerinde yapılan zarar tespit çalışmasında 350 ailenin selden etkilendiği belirtildi. 1500 büyükbaş, 4 bin 200 küçükbaş hayvanın sel bölgesinden kurtarılarak daha güvenli yerlere nakledildiği sel bölgesinde tarım alanlarının yüzde 70?inin de etkilendiği kaydedildi. Tespit çalışmasında, 7 bin 800 dekarı buğday ekili olmak üzere 15 bin dekarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

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