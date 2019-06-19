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Selden etkilenen mevsimlik işçiler, çadırlara yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 01:55 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, şiddetli sağanak yağmur nedeniyle mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlar oluşan sel suları altında kaldı.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, şiddetli sağanak yağmur nedeniyle mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlar oluşan sel suları altında kaldı. İhbar sonrası olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılayı, kalacak yeri olmayan aileleri kurduğu çadırlara yerleştirerek, giyecek ve yiyecek yardımında bulundu.

Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi'nde tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin kaldığı çadırlar, yağışın ardından oluşan sel suları altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Türk Kızılayı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler dışarında kalan 11 aileyi kurduğu çadırlara yerleştirdi. Kendilerine yardım eden kurtarma ekiplerine teşekkür eden mevsimlik işçiler, birden yağmur yağmaya başlayınca çadırlarının sular altında kaldığını belirterek, kurulan çadırlara yerleştirildiklerini söyledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Atsız, "Son günlerde şehrimizde sağanak yağışlar oldu. Buradaki konargöçer vatandaşlarımız yağmurdan dolayı mağdur olmuşlar. Bu vatandaşlarımız çadırlarını çukur bir yere kurdukları için anında çadırlarını su basmış. Sonrasında ekiplerimizle birlikte harekete geçtik. Hem çadırlar kuruldu hem de vatandaşlarımıza yiyecek yardımında bulunduk. Şuan 67 kişi burada çadırlarımızda kalacak" dedi.

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