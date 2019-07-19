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Selden kaçarken bitap düşen kaplan eve sığındı

BBC BBC
19.07.2019 14:42 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Assam eyaletinde selden kaçarken bitap düşen bir dişi kaplan, bir eve sığınarak yatakta gün boyunca uyudu. Hayvanın eve girdiğini gören aile korkudan dükkanlarına kaçtı.

Selden kaçarken bitap düşen kaplan eve sığındı

92 hayvanın öldüğü Kaziranga Ulusal Parkı'ndan kaçtığı tahmin edilen kaplan, uyandıktan sonra bir çevre örgütü ve köy sakinlerinin yardımıyla ormana geri döndü.

Hindistan Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'na göre kaplan, ilk olarak Perşembe sabahı Kaziranga Ulusal Parkı'nın 200 metre kadar yakınındaki bir otoyolda görüldü.

Trafikten rahatsız olan hayvan, yakınlardaki kapısı açık bir eve sığındı.

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10 SAAT UYUDU

Kurtarma operasyonuna öncülük eden Rathin Barman adlı görevliye göre hayvan, bitişiğinde bir dükkan bulunan eve sabah 07:30'da girdi ve 10 saat uyudu.

BBC'ye konuşan Barman'a göre tüm aile, hayvanın eve girdiğini görünce korkudan dükkanlarına kaçtı.

Barman, "Güzel olan şey, rahatça uyuyabilmesi için kimsenin hayvanı rahatsız etmemesiydi. Bu bölgede doğal yaşama büyük saygı gösteriliyor. Ev sahipleri, hayvanın uyuduğu çarşaf ve yastığı anı olarak saklayacaklarını söylüyor" dedi.

Hayvan uyurken, kurtarma görevlileri, çevreyi boşaltarak kaplanın ormana dönmesini sağladı. Otoyolda trafik durduruldu ve 17:30'da hayvan maytapla uyandırıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'na (UNESCO) göre, Kaziranga Ulusal Parkı'nda 110 kaplan yaşıyor. Selde 54 geyik, yedi gergedan, altı yaban domuzu ve bir fil hayatını kaybetti. Bölgede ölen kaplan olmadığı belirtiliyor.

Muson yağmurları, doğudaki Bihar ve Assam eyaletlerinde büyük yıkıma yol açtı. Seller sonucu 100'den fazla kişi ölürken milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haziran'dan Eylül'e kadar süren muson yağmurları Nepal ve Bangladeş'te de sel felaketine yol açtı.

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Anahtar Kelimeler:
sel kaplan Hindistan india

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