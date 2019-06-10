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Selden polislerin kurtardığı genç kız İHA’ya konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 15:58 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesinde etkili olan yağışlar su baskınlarına neden oldu.Başkent’te etkili olan sağanak nedeniyle bodrum kattaki evlerinde mahsur kalan Nurgül Artan (46) ve kızı Sude Oğuzman (17),kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.Yaşadıkları evde mahsur kalan ve ölümü beklediklerini ifade eden Sude Oğuzman,” Evi kredi çekip aldık.

Ankara’nın Sincan ilçesinde etkili olan yağışlar su baskınlarına neden oldu.
Başkent’te etkili olan sağanak nedeniyle bodrum kattaki evlerinde mahsur kalan Nurgül Artan (46) ve kızı Sude Oğuzman (17),kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Yaşadıkları evde mahsur kalan ve ölümü beklediklerini ifade eden Sude Oğuzman,” Evi kredi çekip aldık. Daha öncesinde de su basıyordu ama bu kadar olmamıştı. Dün birden yağmur bastırdı. Hafiften su geliyordu ama biz bu kadar olacağını düşünmedik. Önlem amaçlı pencereleri kapattık. Evimizin önünde iki buçuk metrelik bir çukur vardı oraya su birikmişti. Biz pencereden dışarı bakmak istedik. Sonrasında ise baktığımız da bulanık su vardı. Birden pencereler açılmaya başladı ve su sızmaya başladı. Yardım istemek için evden çıkmak istedik ama kapının önü de su ile dolmuştu. Su dolmaya başlayınca hemen mutfağa gittik ve masanın üzerine çıktık. Eşyalar düşüntü ve yüzmeye başladı. Sular dolmaya başlayınca artık bizde korkmaya başladık. Komşular kapıya vurduklarında ses gelmeyince öldüğümüzü düşünmüşler. Umudumuzu kayıp etmiştik artık. Bir anda dışarıdan tekme sesleri gelmeye başladı. Ben evden eşyalar düşüyor sandım meğerse polislermiş, kapıdan delik açmışlar ve su çıkmaya başladı. Mutfağın önüne geldiler ama buzdolabında dolayı kapı açılmıyordu. Polis memurları kapıyı bir şekilde kırdılar ve bizi kurtardılar. Merdivenlerde ilk basamaklara yüzerek çıktık. Eğer 5 dakika daha geç gelseler ölmüş olabilirdik” şeklinde konuştu.

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